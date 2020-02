Steven Spielberg : sa fille se lance dans le X

Mikaela Spielberg, fille du réalisateur Steven Spielberg, a décidé de se lancer dans l’industrie du film pornographique. Une annonce qui a surpris du monde !

L’annonce a provoqué un véritable buzz. En effet, Mikaela Spielberg, fille du très honoré et respectable Steven Spielberg (qu’il ne sert plus à rien de présenter, son œuvre parlant d’elle-même), a confirmé qu’elle avait pour projet de tourner dans un film pornographique. Une annonce effectuée à l’occasion d’un entretien accordé au tabloïd anglais, The Sun. Femme indépendante, la jeune star de 23 ans a donc de la suite dans les idées. Soucieuse de s’émanciper, celle-ci aurait donc pour objectif de se lancer corps et âme dans ce projet.

« C’est mon corps, ma vie, mes revenus, mon choix. Je ne dois pas à une seule personne mon autonomie simplement à cause d’un nom » a-t-elle ainsi affirmé, avant de continuer, expliquant qu’elle ne devait rien à personne. En outre, celle-ci a décidé de valoriser son choix, mettant en avant une industrie saine et sans danger d’autant que son choix lui, est particulièrement bien réfléchi. « C’est un choix positif et valorisant. Je me suis rendu compte qu’il n’y avait aucune honte à être fascinée par cette industrie »

Ses parents eux, ont décidé de la soutenir. Aussi surprenant cela soit-il, Steven Spielberg a donné son aval à sa fille, elle qui avait failli mourir il y a quelques années à cause d’une forte addiction à l’alcool. Aujourd’hui mariée à Chuck Pankow, ancien champion de fléchettes, la jeune femme dispose également de l’accord de son mari qui a confirmé qu’il ne voyait aucun inconvénient à ce que son épouse se lance dans l’industrie du film X. Reste enfin à imaginer ce que pourrait lui réserver l’accueil du public mais aussi et surtout, les répercussions de son choix sur le travail de son père, de nombreux puristes pourraient prendre la décision de tourner le dos à son, si ce n’est ses prochains films. Toutefois, il apparaît clair que toute la famille ait parfaitement bien réfléchi à tous les aspects de cette nouvelle carrière de Mikaela Spielberg.