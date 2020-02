Les différences entre CBD et THC

Pour trouver un état de bien-être, les jeunes d’aujourd’hui sont de plus en plus tentés par le THC, la principale molécule active du cannabis. Cependant, beaucoup le confondent avec le CBD, la molécule à l’origine des vertus du cannabis. Dans cet article, nous vous dévoilerons les différences entre ces deux cannabinoïdes.

Les cannabinoïdes, des molécules encore mal connues

L’utilisation du cannabis est aujourd’hui au centre des débats : est-ce qu’il faut le légaliser ? Est-il dangereux pour la santé ? … Bref, beaucoup de questions reviennent souvent dans les médias et surtout les forums sur internet. Ce qui est sûr, c’est que sa structure moléculaire est complexe, les recherches scientifiques avancent à grands pas, bien que la molécule cache encore ses mystères. Jusqu’à nos jours, on a recensé plus de 24 types de cannabinoïdes différents. Vous pourrez vous en procurer sur ce site https://biohuilecbd.fr/. Il en existe sous forme d’huile CBD. Les effets des cannabinoïdes varient en fonction du type sur certains récepteurs du corps humain. Certains effets sont bien connus, d’autres moins.

Le cannabinoïde le plus connu est sans doute le THC ou delta -9-tétrahydrocannabinol. C’est la molécule la plus présente dans le cannabis sativa. Elle est la responsable des effets psychoactifs du cannabis, ces effets qui font planer les fumeurs. À l’opposé du THC, le CBD ou cannabidiol est la molécule qui apporte des effets thérapeutiques, c’est le cannabinoïde le plus étudié du moment en raison de ses vertus.

Pour mieux appréhender les effets et les différences entre le CBD et le THC, il faut avoir plus de recul sur des recherches effectuées par différents scientifiques dans le monde. Le nombre de pays autorisant le cannabis augmente d’année en année, comme le Canada qui a récemment légalisé l’usage du cannabis pour un usage médical et récréatif.

Une différence moléculaire

Les scientifiques sont tous d’accord sur un point, les molécules de CBD et THC ont une structure quasi identique. Ils ont les mêmes compositions chimiques soit 21 atomes de carbone, 3 atomes d’hydrogène et 2 atomes d’oxygène. Il faut se tourner vers l’arrangement de ces atomes pour voir une infime différence, et cela concerne la position d’un seul atome d’hydrogène. Ce qui fascine le plus, c’est que cet infime décalage de position provoque de grandes différences dans leurs effets sur le corps humain.

On doit la découverte de la molécule de THC et du CBD au chercheur Raphael Mechoulam et son équipe en 1963. Ils ont réussi à déterminer la structure du CBD pour différencier les deux et leurs effets respectifs.

Il a fallu attendre les années 1990 pour découvrir et comprendre le système endocannabinoide présent dans le corps humain. Ce système comprend deux récepteurs : les CB-1 et les CB-2. Les premiers se trouvent dans une partie de notre cerveau et les seconds dans notre système nerveux et système immunitaire. Les chercheurs ont alors remarqué que le THC et le CBD ne réagissent pas de la même façon avec ces deux récepteurs en raison de cette différence moléculaire. Ce qui explique la différence de leurs effets.

CBD et THC, des effets très opposés

Comme vous le savez déjà, le THC est considéré comme un stupéfiant qui nous fait planer. Il est donc interdit par la loi notamment en France. On parle souvent de consommation récréative du cannabis lorsqu’on fait référence au THC, c’est-à-dire une consommation modérée et occasionnelle, ce qui est accepté dans certains pays dans le monde comme le Canada ou les Pays-Bas.

À son opposé, le CBD est celui qui calme l’effet du THC. Ces effets sont reconnus, mais encore méconnus, c’est pourquoi beaucoup de chercheurs doutent de ses bienfaits pour l’élever au rang de médecine conventionnelle. Ce qui est certain, c’est que le cannabidiol n’apporte pas d’effet psychoactif, donc il n’est en aucun cas considéré comme un stupéfiant. Sa consommation est donc légale. La différence entre les deux réside ainsi dans leurs effets sur le corps humain. Des études récentes ont toutefois prouvé que les deux molécules pouvaient être complémentaires. Ce qui fait que le CBD effet ralenti voire supprime totalement les effets du THC. En d’autres termes, la prise de CBD permet de limiter l’angoisse ou le stress provoqué par la consommation du THC, il se peut même que le CBD libère de l’addiction au THC, c’est donc un substitut pour arrêter la dépendance aux drogues notamment le cannabis.

CBD et THC, le point sur la législation en France

En France, il n’y a pas débat, la consommation du THC est sévèrement punie par la loi étant considérée comme un produit stupéfiant. Le CBD France est cependant prouvé non stupéfiant, il ne provoque aucune action addictive et ne contient pas de substances toxiques. Sa consommation est donc légale, voire recommandée en médecine conventionnelle sous prescription d’un médecin. Le CBD est aujourd’hui très expérimenté dans les laboratoires pour guérir diverses maladies à la fois physiques et psychiques. Cependant, cela semble si facile de dire que le CBD est légal et le THC non, mais en fait, au niveau de la loi, c’est en peu plus complexe. En effet, selon la loi, les plants avec un taux de THC inférieurs à 0,2 % sont légaux. Ces plants ne sont autres que les plants avec lesquels on extrait l’huile de CBD. Ce qui signifie que les produits à forte teneur en CBD sont des cannabis sans THC, des cannabis qu’on peut vendre en France. C’est ce flou au niveau de la législation qui fait débat dans l’utilisation du CBD et le secteur du cannabis dans la globalité.

Bref, la découverte des cannabinoïdes a permis de comprendre beaucoup de mystère notamment sur leurs effets sur le corps humain. Les recherches continuent d’apporter des réponses plus claires et la CBD a déjà fait ses preuves dans la médecine conventionnelle et est vendue parfois sous forme de CBD oil.