Sarah Fraisou, victime d’inceste ? Elle réagit !

Depuis quelques jours, Sarah Fraisou est victime d’une rumeur selon laquelle elle aurait été victime d’inceste. Elle a décidé de réagir.

Sarah Fraisou a décidé de réagir. Visée depuis quelques temps par une rumeur affirmant qu’elle aurait été victime d’inceste lorsqu’elle était plus jeune, la star de téléréalité a souhaité calmer tout le monde. Alors qu’elle est hospitalisée, la belle brune a pris un peu de son temps de repos afin de tacler celles et ceux qui ne cessent de raconter tout et n’importe quoi à son sujet. Sur Snapchat, elle s’est ainsi exprimée, affirmant être choquée, outrée, des conclusions que peuvent tirer certains internautes et followers au sujet de certaines de ces petites phrases lancées dans la Villa des Cœurs Brisés 5, émission à laquelle elle participe actuellement.

Si elle confirme avoir un secret bien gardé, Sarah Fraisou ajoute toutefois que cela n’a rien avec des abus sexuels commis par des membres de sa famille. Elle invitera ensuite les gens à arrêter de parler et de propager de fausses informations, notamment lorsqu’ils n’ont pas toutes les cartes et les informations en main. « Je comprends pas. C’est mon choix de ne pas parler de ce secret. C’est pas pour autant que ma famille y est pour quelque chose » ajoutera-t-elle ainsi, également agacée que sa famille soit mise en cause, notamment dans une histoire liée à un drame tel que l’inceste.

« Je suis énervée, fatiguée et obligée de prendre la parole. Je ne peux pas laisser tourner des trucs comme ça. Il n’y a pas d’histoire comme ça chez moi. Arrêtez aussi de chercher à savoir quand la personne ne souhaite pas en parler. C’est un choix personnel. C’est n’importe quoi. J’ai la haine. C’est trop grave de dire des trucs comme ça. Après, c’est aussi relayé » conclura-t-elle, visiblement agacée par ces accusations, rappelant au passage que sa famille n’a jamais eu de problèmes de ce genre. « Allez vous faire soigner. C’est trop grave. Je vais porter plainte contre ceux qui ont relayé l’information » menacera-t-elle avant de clôturer sa story.