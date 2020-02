La Casa de Papel : Netflix annonce trois énormes surprises

Série à succès, la Casa de Papel a eu droit à son lot de surprises et d’annonces effectuées par la plateforme américaine, Netflix.

C’est donc officiel. En effet, Netflix a confirmé que le 4 avril prochain, la quatrième saison de la série à succès la Casa de Papel allait effectuer son grand retour le 3 avril prochain. Certes, ce n’est pas demain, mais l’annonce a eu de quoi satisfaire de nombreuses personnes qui n’attendent qu’une chose, une suite à cette folle saison 3 où le rythme s’est subitement accéléré. Avec 34 millions de vues en l’espace d’une semaine, la troisième saison a ainsi été un véritable succès et la plateforme de vidéo américaine n’a pas mis bien longtemps avant de se décider à renouveler le show.

Mais plus que cette quatrième saison qui s’annonce palpitante, Netflix a annoncé l’arrivée prochaine d’un documentaire exclusif, au cours du quel les secrets les mieux gardés de la série seront dévoilés. Alex Pina, le réalisateur du show a ainsi accepté de répondre à de nombreuses questions alors que les « historiques » que peuvent être le Professeur, Tokyo ou encore Denver, dévoileront les coulisses du tournage. L’occasion pour les internautes et les téléspectateurs de découvrir comment tout le tournage fonctionne. De quoi se sentir encore plus proche des acteurs.

Toutefois, comme les bonnes nouvelles s’enchaînent, Netflix a confirmé qu’une cinquième saison allait bientôt voir le jour. Une information confirmée par Jesús Colmenar, producteur et réalisateur de la série, qui dans un récent entretien accordé à une chaîne de télévision espagnole, a avoué que le show n’allait certainement pas se terminer sur cette quatrième saison. En effet, les équipes de tournage auraient énormément de choses en tête. Une excellente nouvelle pour les fans qui pourront également se délecter d’un spin-off puisque ce même Colmenar a laissé entendre qu’un des personnages principaux aurait droit à sa propre série. Impossible de savoir qui même si Berlin et Tokyo semblent tenir la corde.