Italie : des maisons mises en vente pour 1 euro seulement

En Italie, le maire de Bisaccia a confirmé la mise en vente de 90 maisons pour la modique somme de 1 euro. Une belle affaire ? Pas sûr.

En Italie, le marché de l’immobilier semble quelque peu ronronner. Résultat, de nombreuses offres sont mises en ligne, à commencer par celles de la ville de Bisaccia, située dans la région de la Campanie dont Naples est la capitale. En tout et pour tout, 90 propriétés ont ainsi été mises en vente pour un euro symbolique. À ce prix-là, l’affaire est tentante, certes, mais attendez un peu d’en apprendre un peu plus sur les travaux de rénovation à effectuer.

En effet, les maisons de Bisaccia offrent tout, sauf le luxe et le confort. Ces dernières ont été totalement détruites à la suite d’un tremblement de Terre survenu en 1980. Depuis, tout le monde a décidé de quitter les lieux alors que celles et ceux qui sont encore sur place commencent à vieillir. Autrement dit, il n’y a rien ou pas grand-chose à faire. Toutefois, le maire de la ville, Francesco Tartagli souhaite que son opération revitalise le coin.

Des maisons totalement détruites

Selon lui, en rachetant des maisons à bas prix, les habitants feront l’effort de les rénover avant de venir s’y installer. Afin de justifier sa démarche, ce dernier continue, affirmant que ces domaines, ces maisons seraient parfaites pour de petites familles, des proches. En effet, la façon dont elles ont été construites offre une certaine proximité. Résultat, certaines entrées sont communes ! Autre point à souligner, les maisons appartiennent à la ville et il n’y aura pas besoin de négocier avec qui que ce soit afin de se les offrir.

« Le processus sera rapide et plutôt tranquille » affirme ainsi le maire de la ville, rappelant enfin que la situation géographique de son village était parfaite. En Campanie, Bisaccia touche également, les Pouilles et la Basilicate. Sur place, le carnaval est une fête et de nombreuses célébrations ont lieu au cours de l’année. « Les nouveaux arrivants ont toujours été bien accueillis. Nous voulons que la ville redore son blason et redevienne ce qu’elle a été ».