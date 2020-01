Voyageur du temps, il affirme venir de l’année 2075 !

Interviewé par Kasper TV, un homme répondant au nom de Kasper a affirmé venir de l’année 2075. Avec lui, de la nourriture et surtout, beaucoup de révélations insolites.

Autoproclamé voyageur du temps, un homme connu sous le nom de « Kasper » a récemment été interviewé par Apex TV. Selon lui, le monde tel que nous le connaissons aujourd’hui va drastiquement évoluer, à cause notamment d’une immense montée des eaux qui devrait survenir aux alentours de 2063. Ces montées et inondations seront causées par le réchauffement climatique. En effet, les eaux des pôles vont grimper et ce sont surtout les villes américaines et côtières qui devraient en subir les premières conséquences.

Outre ces annonces, Kasper a également ramené avec lui de la nourriture de 2075. Heureux de pouvoir montrer quelques preuves de ce qu’il avance, Kasper montre ainsi une petite boîte dans laquelle se trouvent des dizaines de petites billes blanches, du genre de celles que nous pouvons trouver dans les poufs. S’il ne souhaite pas trop en dévoiler, Kasper a toutefois confirmé qu’il suffisait d’en manger une seule pour ne plus avoir faim de la journée. Une nouvelle forme de consommation qu’il affirme être très efficace.

Aliens, grandes marées et âge d’or

Selon lui, ce sont même les gouvernements du monde entier qui en distribuent aux citoyens. Les officiels viennent ainsi à votre porte et laissent devant chez vous des cartons entiers de ce genre de produit. « Il n’y a plus ce sentiment de faim dans le monde, tout le monde a de quoi manger » affirme ainsi Kasper. Une explication insolite, qui prendra une tournure encore plus improbable lorsque l’individu questionné parlera de ce qui nous attend dans les années à venir. Ainsi, outre les grandes marées de 2063, les Aliens devraient débarquer en 2028.

Selon ses dires, ces derniers devraient arriver avec de toutes nouvelles technologies, permettant au monde d’entrer dans une nouvelle phase de son histoire. Mis à part ces affirmations, Kasper ajoute qu’ils arriveraient avec les solutions au voyage dans le temps. Autant dire que les huit prochaines années s’annoncent intenses pour le monde, qui va ensuite connaître de grands bouleversements. Du moins, c’est ce que croit savoir le sujet questionné.