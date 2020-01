Game of Thrones : la série reviendra en 2022

Game of Thrones terminée, tout le monde attend avec impatience la suite que HBO a décidé d’offrir à la saga. Celle-ci pourrait débarquer d’ici 2022 !

Game of Thrones terminée, les regards se tournent désormais vers la suite à donner à toute la saga. S’il n’y aura plus de saisons avec nos héros favoris, les producteurs de la saga et HBO ont confirmé un prequel sur la famille Targaryen. Récemment interrogé par Variety, Casey Bloyds, grand patron de la chaîne a confirmé qu’il envisageait la sortie de la série à l’horizon 2022. Encore un peu de patience donc d’autant qu’il s’agit ici d’une simple supposition rien n’étant gravé dans la pierre. Ainsi, tout dépendra de l’écriture, du casting et la vitesse de tournage. Toutefois, il apparaît clair que les choses avancent dans le bon sens.

Un premier prequel était d’ailleurs en préparation, avec Naomi Watts. Toutefois, le pilote n’a pas donné la satisfaction attendue. Résultat, comme il arrive souvent dans le monde de la télévision, le projet a été mis entre parenthèses. Il faut dire que le défi était de taille, les événements se passant près de 8.000 ans avant la série Game of Thrones. Résultat, le défi était un peu trop haut. Concernant « House of the Dragon », le prequel sur les Targaryen, il existe déjà des textes de George R.R. Martin, de fait tous n’avanceront pas dans le noir.

La série sera produite par Ryan Condal et Miguel Sapochnik, qui dirigera d’ailleurs, le pilote et quelques épisodes ici et là alors que Condal lui, se concentrera sur l’écriture. Deux hommes connus de l’univers Game of Thrones puisque Sapochnik a notamment réalisé l’épisode de la bataille des bâtards, l’un des plus excitants de toute la série. Il pourra ainsi se baser sur la saga Fire and Blood, écrite par Martin et qui retrace l’histoire de la famille aux dragons. Du très bon matériel, qui devrait nous offrir un show, là encore, époustouflant… En espérant toutefois que le final soit un peu plus à la hauteur des espérances !