Dubaï : retour sur les galères des stars de télé-réalité

Il s’est récemment mis à pleuvoir du côté de Dubaï et force est de constater que les stars de télé-réalité n’étaient pas forcément les mieux préparées afin d’affronter ces folles intempéries.

À Dubaï, la vie des stars de téléréalité n’est pas de tout repos, au contraire même. En effet, le petit émirat a récemment subi de graves intempéries. Entre un vent très violent et des pluies diluviennes, la ville et ses habitants n’étaient absolument pas préparés. Résultat, des dégâts, il y en a eu, beaucoup de surcroit ! La preuve avec ce témoignage signé Thibault Garcia, qui a confirmé que la chambre de Maylone, son fils, a été totalement inondée. Selon son récit, il s’est mis à pleuvoir absolument partout. L’occasion pour Thibault de pointer du doigt la façon dont sont construites les maisons du côté de Dubaï. Le temps était tellement mauvais qu’il a même comparé sa situation avec ce qui peut se passer parfois du côté de la capitale française.

Heureusement pour lui et sa petite famille, tout va très bien. Jazz en revanche, a eu plus de soucis à se faire. Si personne n’a été blessé suite à ces intempéries, le plafond de sa salle de bain s’est tout simplement effondré. Par chance, personne ne se trouvait dans cette pièce de la maison, mais les choses auraient très bien pu prendre une tournure relativement dramatique. Soucieuse de rassurer tout le monde, Jazz a donc continué, affirmant que lorsqu’il pleuvait du côté de Dubaï, ce n’était vraiment pas pour rire. Heureusement, la jeune femme en a l’expérience et le fait que sa maison ait été sur le point de s’effondrer a certainement du la pousser à revoir certaines choses chez elle, afin de garantir toujours plus de sécurité à ses enfants.

Nabilla elle, se trouvait du côté de Los Angeles à ce moment-là. En effet, la star de téléréalité et son mari, Thomas Vergara, ont plié bagages en direction de la Californie. S’ils vivent du côté de Dubaï, Los Angeles reste l’une des destinations les plus prisées du couple. Résultat, les deux n’hésitent pas à s’y rendre dès qu’ils en ont l’occasion. Sur place, ils envisagent même d’y acheter une maison. Autant dire que Nabilla a eu énormément de flair et s’est évitée bien des tourments chez elle, au sein du petit émirat.