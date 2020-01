Après la pizza à l’ananas, découvrez la pizza au kiwi !

Après la pizza à l’ananas, un restaurant danois a eu l’improbable idée de créer la pizza au kiwi, de quoi diviser internet et enflammer les réseaux sociaux.

Tout le monde a sa pizza favorite. En effet, que ce soit une fameuse margarita, une quatre fromages ou encore une pizza au peperonni, les recettes sont nombreuses et il y en a pour absolument tous les goûts. Une personne toutefois a eu la drôle d’idée d’inventer la pizza dite hawaïenne, avec de l’ananas dessus. Fans de sucré-salé, celle-ci a été pensée et conçue juste pour vous. Problème ? Cette pizza est probablement la plus moquée et la plus détestée de la restauration… Du moins, c’était avant. Avant quoi ? Avant qu’une personne n’ait l’idée absolument improbable de créer la pizza au kiwi.

Au Danemark, un restaurant a ainsi proposé une pizza avec beaucoup de fromage, une base tomate, visiblement, quelques petites tranches de jambon, mais aussi et surtout, des tranches de kiwi. De quoi relancer le débat sur ce genre de pizzas et créations improbables. D’ailleurs, le net s’est une nouvelle fois enflammé, les internautes étant partagés entre l’abomination et le génie culinaire. « Voir ça me rend plus en colère que ce que je devrais être » a ainsi affirmé une personne sur Reddit alors qu’une autre a estimé que cette pizza n’était que le fruit de la pizza à l’ananas.

Pour d’autres, probablement des fans de la pizza à l’ananas, le kiwi n’est pas une si mauvaise idée. En effet, ce fruit a une saveur similaire à celle de l’ananas, résultat, il n’a rien d’étonnant à le voir être utilisé comme son illustre prédécesseur. « Je ne pense pas que ce sera bon, mais je suis quand même prêt à essayer. L’ananas n’arrête pas d’être moqué mais j’aime vraiment ça » a tweeté une autre internaute. De quoi faire plaisir à un autre restaurant, suédois cette fois-ci, qui lui, a créé la pizza à la banane et qui après s’être fait moquer des semaines, des mois durant, a pu voir que beaucoup de personnes soutiennent finalement ce genre de facéties.