Milla Jasmine : elle va se marier avec Mujdat !

L’histoire d’amour entre Milla Jasmine et Mujdat est improbable. Entre clashs et ruptures, la situation semble aujourd’hui avoir considérablement évolué au point que les deux aient confirmé vouloir de marier.

Entre Milla Jasmine et Mujdat, les tensions ont été relativement nombreuses. Impossible d’oublier cet incroyable épisode des Marseillais, lorsque le compagnon de la brune incendiaire frappe à la porte des fratés, affirmant être le seul et unique compagnon de la jeune femme. La suite ? Très vite, une phrase iconique lancée par Julien Tanti, « Y a le mec à Milla », un buzz incroyable sur les réseaux sociaux et un règlement de comptes qui prendra des proportions absolument énormes. Heureusement, tout s’est calmé depuis et les choses semblent être enfin rentrées dans l’ordre. Pour preuve, Milla et Mujdat se sont officiellement dits oui !

Après quatre mois d’attente, le couple ayant dû garder le silence afin de ne pas spoiler les internautes et téléspectateurs du show, Milla a ainsi été en mesure de poster un message confirmant l’information. Sur les réseaux sociaux, celle-ci a ainsi commencé par expliquer que tout fut très difficile, mais que malgré les épreuves et les tacles, les deux s’aiment plus que tout. « Je ne suis pas tombée de 10 étages, mais de 40 étages. Aujourd’hui, j’arrive à vous en parler, car ça va mieux dans ma relation. Mais il fut un temps où c’était super-compliqué, comme les gens normaux. On était un couple qui se déchirait. » affirmait-elle ainsi alors que le couple se séparait.

Aujourd’hui donc, les choses ont changé et, heureuse comme tout, Milla Jasmine a posté une photo d’elle expliquant avoir dit « Oui », le tout, accompagné d’un long message dans lequel elle détaille les dernières aventures. Bien entendu, elle profite de son post afin de remercier ses fans qui, jamais, ne l’ont lâché, et ce, malgré les nombreuses difficultés rencontrées. « 4 mois d’attente pour vous partager ce moment gravé à jamais ! Voilà nous y sommes ! J’ai encore versé une larme ce soir devant l’épisode et je suis heureuse de pouvoir partager cela avec vous ! Vous qui m’avez vu grandir (sentimentalement) 5 ans en arrière dans les princes de l’amour 3 et aujourd’hui me fiancer, en princesse, dans LPDA 7. Je souhaite à tous de trouver l’amour, mais surtout le bonheur. »