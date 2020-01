Pornhub dévoile ses top-recherches insolites de 2019 !

Comme tous les ans, Pornhub dévoile ses plus belles statistiques. L’occasion pour nous de voir à quel point les codes du X évoluent à vitesse grand V.

L’heure est à 2020, l’occasion pour de nombreux sites et médias de faire le bilan d’une année 2019 et surtout, d’une décennie folle en rebondissements. Comme à son habitude, Pornhub a d’ailleurs décidé de dévoiler quelques-unes de ses plus belles statistiques, de quoi faire rire de nombreux internautes. Entre le temps passé sur le site ou les recherches les plus effectuées, il y a de quoi se rendre compte que les envies et les intérêts sont divers et variés !

Avec 115 millions de vues par jour et 42 milliards à l’année, le site de vidéos pornographiques Pornhub s’est imposé comme une véritable marque et référence web. Cette année, les millions de personnes qui s’y sont rendues ont d’ailleurs effectué de drôles de recherches. Si la catégorie « Amateur » arrive en tête des plus regardée, la seconde catégorie prête à sourire… En effet, les internautes ont recherché « Aliens« . Le mot-clé « Cosplay » arrive également dans le top 10, alors qu' »Apex Legends » s’y trouve lui aussi, preuve que le gaming a un impact direct sur le monde du X.

En France et en Allemagne, c’est la catégorie « Anal » qui a reçu le plus de visites, alors que du côté de la Russie, les internautes adorent les « Hentaï », ces animés Japonais. Chez les Américains, la catégorie « Lesbienne » remporte la palme alors qu’en Afrique, c’est la recherche « Ebony » qui a été le plus effectué. Au niveau du temps passé sur le site, nos amis Thaïlandais terminent largement en tête, avec 11 minutes et 21 secondes devant le site, loin devant les Français et leurs 10 minutes 23. Le podium lui, est complété par les Philippins et les Hollandais ! Enfin, les nord-américains (américains et canadiens) sont ceux qui retournent le plus souvent sur le site.