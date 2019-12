Plié 28 ans durant, la science le fait remarcher !

Après avoir passé 28 ans replié sur lui même, Li Hua a bénéficié des progrès de la science et a été en mesure de remarcher. Une histoire incroyable !

Une première en Chine. Connu sous le nom de « l’homme plié », Li Hua est âgé de 46 ans. En 1991, à l’âge de 18 ans, il est diagnostiqué avec une spondylarthrite ankylosante. La douleur était telle que son corps s’est alors recroquevillé sur lui-même. Depuis ? Il n’a plus été en mesure de se redresser et est resté pratiquement toute sa vie, replié sur lui-même. Toutefois, les médecins de l’université de Shenzen ont réussi à lui recréer toute une colonne vertébrale. Un soulagement pour lui et sa famille, qui a passé des années à s’occuper de ses maux du mieux possible. Face au manque de moyens, impossible toutefois de tenter une opération.

Cependant, de nombreuses images ont commencé à attirer l’attention et Li Hua a été reçu par les équipes médicales. Sa colonne vertébrale a alors été étudiée et il est apparu que Li avait son menton sur son torse, son sternum sur son pubis et encore, son visage sur son fémur. La condition de Lin était telle que lors des cinq dernières années, ce dernier a commencé à avoir énormément de mal à manger ou boire. Une souffrance quotidienne que les médecins ont décidé de réparer même si, en 2018, une première opération lui a été refusée, le corps médical craignant pour la vie de ce quarantenaire.

Une opération refusée, une vie finalement chamboulée

Heureusement pour lui, le professeur Tao Huiren, directeur du département des opérations vertébrales a décidé de lui tendre la main. La première consultation a ainsi eu lieu au mois de juin dernier. C’est à ce moment que le professeur Tao se rendra compte de la tâche qui l’attend, car, normalement, un patient dans cette situation-là est toujours capable de lever sa tête. Dans le cas de Li Hua, c’était tout simplement impossible. La seule solution qui s’est alors présentée était de casser les os un à un. Fémur, vertèbres, lombaires, tout y est passé avant que sa colonne entière ne soit remodelée.

Très vite, les résultats se sont fait sentir. En effet, Li a alors été en mesure de s’asseoir, avant de pouvoir bouger sa tête puis s’allonger. À la fin, 28 ans après, le pauvre homme a été en mesure de se lever et de rester droit comme un i. Deux à trois mois de rééducation seront toutefois nécessaires pour que le patient recouvre la totalité de ses mouvements et sa gestuelle, mais les choses ont bien évolué pour Li qui devra toutefois faire attention, le professeur Tao lui recommandant de ne jamais jouer au tennis ou de boxer.