Des histoires vraiment insolites dans l’univers fascinant des casinos

L’univers des casinos a de tout temps été une source d’inspiration pour les écrivains et les réalisateurs. On en trouve la trace aussi bien dans le roman : « le père Goriot » de Balzac au XIXème siècle que dans les films tels que « Ocean’s Eleven » ou « Casino Royale ».

Mais les histoires rocambolesques ou truculentes ne sont pas uniquement l’apanage des fictions.

Nous en avons repéré certaines qui ont eu lieu dans de véritables casinos qui valent le détour !

Il perd même sa femme au poker

Cette histoire n’aurait jamais pu se produire si Andrei Korpov, un russe, s’était mis à jouer sur betFIRST Casino en ligne plutôt que de défier au poker Sergey Brodov.

Andrei, perd tout ce qu’il possède lors d’une partie de poker endiablée contre Sergey : sa montre en or, ses meilleures bouteilles de vodka, tout y passe ! N’ayant plus rien à miser sous la main, il ne trouve rien de mieux que de gager sa femme Tatiana qui accepte d’honorer le pari. Depuis elle coule des jours heureux auprès de Sergey loin d’un mari qui semble l’avoir considérée comme un bien plutôt qu’un être humain à part entière !

Il pose une bombe et fait exploser le casino

Cette histoire n’est vraiment pas à prendre en exemple…. L’action se déroule dans les années 80 au Nevada aux États-Unis. Un homme désespéré d’avoir perdu une grosse somme au casino se met en tête de le faire exploser dans l’espoir de récupérer son argent. Il place une bombe et fait tout sauter. Par chance aucune victime n’est à déplorer. C’est ce qui s’appelle faire sauter la banque au sens littéral du terme, à surtout ne pas reproduire !

Le même chiffre sort 6 fois consécutives à la roulette

Cette histoire qui a une chance sur trois milliards de se produire a vraiment eu lieu à Las Vegas en juillet 2000. Six fois de suite le 7 sort à la roulette. Cela confirme vraiment que le 7 est le chiffre magique !

L’homme aux deux valises

Cette histoire est vraiment drôle et s’est véritablement déroulée au Binion’s Horseshoe de Las Vegas. William Lee Bergstrom est déterminé à gagner beaucoup d’argent à la table de craps. Il porte avec lui deux valises : une vide et l’autre contenant exactement 770 000 dollars. Il pose cette dernière sur la case « Ne passe pas » et double sa mise. Il ressort avec deux mallettes pleines !

Une bande d’étudiants cracks du blackjack

Cette histoire est digne d’un film. D’ailleurs « Las Vegas 21 » est basé sur celle-ci bien que la fin soit beaucoup plus tumultueuse dans la fiction que dans la réalité.

Ici nous avons à faire à une bande d’étudiants du MIT qui sont de véritables génies. Ils développent une méthode complexe de comptage des cartes au blackjack et parviennent à escroquer de nombreux casinos aux États-Unis. La magouille a tenu pendant de nombreuses années et nos petits surdoués ont pu mettre de côté des centaines de milliers de dollars jusqu’à ce que le pot aux roses soit découvert par les autorités. Le plus incroyable dans cette histoire c’est que la bande a été condamné à ne plus pouvoir fréquenter de casino mais a pu garder le magot amassé. Pas mal, non ?