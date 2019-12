Jessica Thivenin réanime son fils Maylone dans un taxi !

Malade, Maylone peut compter sur sa mère, Jessica Thivenin qui l’a réanimé directement dans un taxi. Une situation difficile à vivre pour la famille.

Nouvelle frayeur pour Jessica Thivenin. La jeune maman traverse effectivement une période très compliquée, son fils Maylone, ayant de graves soucis de santé. Discrète sur les réseaux sociaux, la jeune femme est revenue hier sur le devant de la scène afin de raconter à ses internautes les derniers événements et, force est de constater que le couple qu’elle forme avec Thibault est plus fort que jamais. La raison ? Ils ont failli perdre leur fils, au point que ce soit Jessica Thivenin qui ait réussi à le réanimer dans un taxi, en lui faisant un massage cardiaque.

Au cours de sa vidéo, Jessica explique que c’est en nourrissant son fils, qui a un problème au niveau de l’œsophage, que celui-ci est devenu bleu, voire même violet. Ne sachant que faire, elle le confie alors à Thibault qui se retrouve tout aussi perdu qu’elle. Pire encore, ce dernier lui affirmera que leur fils était décédé, des bulles sortant de sa bouche, puis du sang. Une scène terrifiante et des images qu’elle n’oubliera jamais de sa vie. Très vite, ils filent à l’hôpital et Jessica met en pratique les cours de premiers secours qu’elle a pu apprendre.

« J’ai commencé à paniquer. Je l’ai donné à Thibault parce que je ne savais pas quoi faire. Lui non plus ne savait pas, on était paniqué. D’un coup, des bulles sont sorties de sa bouche, puis du sang. On s’est dit que c’était fini. » raconte Jessica Thivenin sur Snapchat, les larmes aux yeux. Heureusement, le petit a été admis à l’hôpital puis opéré avec succès. « Il a encore subi une chirurgie de l’œsophage. On est encore sous le choc » a pour sa part expliqué Thibault, sonné, comme cherchant des réponses.

Sur les réseaux sociaux, les internautes se sont mobilisés en faveur du couple, leur envoyant de très nombreux messages de sympathie. Il faut dire que le couple en a bien besoin, Jessica et Thibault enchaînant les terribles nouvelles et faisant tout ce qu’ils peuvent afin de s’occuper du mieux possible de Maylone.