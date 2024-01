Caraîbes : ce requin sème la panique sur les plages !

Aux Caraïbes, un requin a semé la panique sur les plages. Fort heureusement, personne n’a été blessé ou attaqué, mais tout le monde a eu bien peur !

Une scène tout simplement incroyable. En effet, au nord de la Colombie, sur l’île de San Andres, pour être plus exacts, des gens qui profitaient du soleil et de la mer ont rapidement quitté les lieux après qu’un requin se soit jeté sur un baigneur ! Touristes et habitants, qui se trouvaient à proximité, n’ont pas tardé à rapidement rejoindre les bancs de la plage de Spratt Bright. Et comme souvent, les images ont été filmées. Sur les réseaux sociaux, on voit ainsi un immense requin blanc s’approcher, tout doucement, dans les eaux peu profondes de la baie. Ce n’est qu’à quelques mètres du bord qu’il sera alors repéré. Paniqués, les touristes fuient tandis qu’un homme récupère en quelques secondes un enfant qu’il portera sous son bras jusqu’à arriver sur la plage.

On voit également des gens faire signe à leurs amis et à leurs proches qui sont encore dans l’eau de rejoindre la terre ferme. Une personne courageuse (ou complètement folle, au choix) s’est approchée du requin sur un jet ski en tournant autour du squale. Une tactique qui a fini par porter ses fruits, puisque le requin s’est éloigné du littoral et s’est enfoncé dans la mer. Il s’est plus tard avéré que l’animal n’en avait absolument pas après les humains sur la plage ou à proximité. En effet, ce dernier ce serait tout simplement battu avec une raie manta, pour la simple et bonne raison que ce requin serait un requin-marteau.

L’organisation de développement durable de San Andres, s’est adressée à ce sujet. « Il s’agit de requins-marteaux. Ce sont des requins-marteaux qui chassent des raies mantas, cela fait partie de leur régime alimentaire. L’homme ne fait pas partie du régime alimentaire des requins et encore moins de ce type de requin. » Tout le monde, ce serait en fait mis à fuir à cause d’une histoire vieille de quelques années. C’est à côté de Spratt Bright qu’Antonio Straccialini, 56 ans, a été tragiquement tué à la suite d’une attaque de requin, alors même qu’il plongeait. Ce dernier a été attaqué par un requin de deux mètres qui lui a arraché la cuisse droite. Il a alors été victime d’un choc hypovolémique avant de finalement décéder, des suites de pertes de sang importantes qu’il a subies.