Aux USA, un homme a tenté de traverser l’océan Atlantique à bord d’une immense roue de hamster artisanale qu’il a lui-même fabriqué.

Décidément, nos amis américains ne font absolument rien comme personne. Récemment, un homme a été arrêté par les forces de l’ordre, pour avoir eu pour projet (et pour avoir avancé assez rapidement dessus), de traverser l’océan Atlantique à bord d’une roue de hamster géante, à propulsion humaine. Cet homme, c’est Reza Baluchi. Il a été découvert à environ 70 milles nautiques (soit 130 kilomètres) au large de l’île Tybee Island, en Géorgie. Nous étions alors le 26 août. 130 kilomètres, c’est vrai que c’est énorme sur le papier, mais Riza, étant un homme ambitieux, ciblait l’Angleterre et plus précisément, la ville de Londres, située à 3000 milles (soit l’équivalent de 5556 kilomètres).

Les garde-côtes l’ont découvert alors qu’ils étaient en transit, notamment en prévision de l’arrivée prochaine de l’ouragan Franklin ! C’est alors qu’ils ont aperçu cet hydropod, une roue de hamster gigantesque, de fabrication artisanale, dans laquelle Riza se trouvait. « Le bateau était occupé par un passager de sexe masculin, identifié plus tard comme étant Baluchi. En arrivant au bateau, les officiers de l’USCG ont posé les questions d’embarquement habituelles, notamment en demandant l’immatriculation du bateau. Baluchi a informé les officiers de l’USCG qu’il avait une immatriculation de Floride à bord de son bateau, mais qu’il n’était pas en mesure de la localiser. Sur la base de l’état du navire, qui était à flot en raison des câbles et des bouées, les agents de l’USCG ont déterminé que Baluchi effectuait un voyage manifestement dangereux.«

Mais Riza a totalement craqué. Au moment de se faire arrêter, ce dernier a affirmé qu’il allait se couper les veines avec une lame de rasoir avant d’affirmer haut et fort qu’il allait faire exploser la bombe qui se trouvait à l’intérieur de son bateau de fortune. Problème, les forces de l’ordre l’ont cru. Durant deux jours, elles ont alors tenté de le ramener sur la Terre ferme avant que Riza n’avoue la supercherie et ne monte finalement dans le bateau des gardes-côtes. Il est également accusé d’obstruction à l’embarquement et de violation d’un ordre du capitaine du port pour sa tentative de traversée.