USA : un homme accro à la viande crue !

Aux USA, un homme a admis être accro au fait de manger de la viande crue. Un vrai problème pour sa santé, même s’il a déjà assuré qu’il n’arrêterait pas.

Nous avions déjà rapidement évoqué l’émission My Strange Addiction de TLC : Still Addicted ? dans un article qui mettait en avant une femme qui se nourrissait de papier toilette. Aujourd’hui, on évoque le même sujet, la même thématique, en évoquant Weston ! Cet homme, américain d’origine, est accro à la viande crue. Un vrai danger pour sa santé, même s’il a déjà déclaré, à plusieurs reprises, qu’il n’avait pas l’intention d’arrêter d’en prendre, et ce, malgré les avertissements des médecins. En effet, manger de la viande crue peut causer de véritables soucis, notamment en termes de maladie puisque cela peut entraîner l’apparition de la salmonelle, par exemple.

Celui-ci a toutefois affirmé qu’il allait continuer, promettant cependant d’aller voir son médecin dès lors qu’il commencera à se sentir mal. Pire encore, Weston aurait également attrapé E.coli, un parasite qui peut entraîner des problèmes rénaux et la mort. « Je vais probablement devoir subir une intervention chirurgicale : « Je vais probablement avoir des souches de bactéries inhabituelles qu’ils ne voient pas normalement dans les selles des gens » a-t-il expliqué, ajoutant par la suite qu’il était plutôt heureux de manger la même chose que ses chiens. « Mes chiens et moi, nous mangeons du poulet cru : « Mes chiens et moi avons en fait quelque chose en commun. Nous avons tous deux été conçus pour manger de la viande crue. »

Pour pousser le vice plus loin, Weston aime raconter que son réfrigérateur ressemble à un film d’horreur… Franchement, ça ne donne pas très envie ! Pour rappel, manger de la viande crue est un véritable souci sanitaire. Si certaines personnes s’y essaient, il ne faut surtout pas suivre cet exemple. Entre les bactéries, les entreposages, les méthodes utilisées pour aider les animaux à croître et les lieux où ils sont traités… Les risques pour vos organismes sont réels. La viande, oui, mais cuite, travaillée !