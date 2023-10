Les sangles à cliquet : choix et avantages

Encore appelés sangles d’arrimage, les sangles à cliquet sont des accessoires incontournables la fixation et le transport des chargements. Dans la pratique, ce sont des accessoires faciles à utiliser pour sécuriser les marchandises pendant le transport. En dehors de cet avantage, les sangles à cliquet présentent d’autres avantages si leur mise en place est bien faite. Cependant, pour en profiter au maximum, il est capital de choisir le bon en cas de besoin.

Sangle à cliquet, de quoi s’agit-il concrètement ?

La sangle à cliquet est un équipement doté d’un tendeur à crochet. Disponible chez le distributeur mondial RS , elle est formée par une poignée à cliquet. Cette poignée est reliée à une roue crantée. Ainsi, l’utilisateur peut l’enrouler sans autour d’un axe de son choix. La sangle d’arrimage à cliquet est fréquemment utilisée aussi bien par les professionnels que par les particuliers. L’une de ses particularités est qu’elle s’adapte à presque toutes les contraintes, particulièrement pour soulever les épaves de voitures. Il suffit de faire le bon choix et de savoir comment faire sa mise en place.

Quels critères pour choisir la bonne sangle d’arrimage à cliquet ?

Pour choisir la bonne sangle d’arrimage à cliquet, vous devez considérer les critères suivants :

La capacité de poids de la sangle à cliquet

Pour choisir votre sangle à cliquet , le premier critère que vous devez prendre en compte est sa capacité de poids. Ici, la capacité de poids désigne la charge maximale que l’équipement peut supporter dans les conditions normales d’utilisation. Au-delà de cette capacité, le risque de rupture et d’accident est très élevé. C’est donc pour éviter cela qu’il est recommandé de choisir une sangle d’arrimage à cliquet dont la capacité de poids dépasse celui de la charge à transporter.

La longueur de la sangle d’arrimage à cliquet

La longueur de la sangle à cliquet est aussi un critère important à prendre en compte lors de votre choix. Bien évidemment, ce critère devient encore plus important lorsque que vous avez une idée précise de l’usage que vous souhaitez en faire. Certes, il vous sera difficile de choisir une longueur idéale. Toutefois, vous pouvez choisir une sangle de grande longueur qui pourra s’adapter à toutes les occasions d’usage.

Le type de crochet de la sangle à cliquet

Concernant le type de crochet, vous devez privilégier le modèle qui vous semble plus praticable en fonction de vos habitudes d’utilisation. En effet, il existe des sangles d’arrimage avec des crochets en S, en double J ou en E. d’autres encore sont équipées de crochets plats.

Les mesures sécuritaires supplémentaires

En plus de ces trois critères de sélections incontournables, vous devez aussi prendre en compte, des mesures sécuritaires supplémentaires. Concrètement, il s’agit des systèmes de protection de la cargaison et des systèmes de verrouillage.

Les avantages d’une sangle d’arrimage

L’utilisation d’une sangle d’arrimage à cliquet vous offre trois grands avantages. En premier lieu, les sangles d’arrimage à cliquet sont très utilisées pour leur facilité d’utilisation. En effet, lorsque vous avez besoin de fixer ou d’attacher solidement une charge, il vous suffira de trouver deux points d’arrimage fiables. Une fois trouvé, vous n’aurez plus qu’à planter les crochets de rive avant de bien tendre la sangle avec le cliquet. En second lieu, il y a l’efficacité du système de sécurité de la sangle, même sur du matériel très lourd. En effet, lorsque vous parvenez à choisir la bonne sangle, elle est gage de sécurité pour vous et vos marchandises pendant leur transport. Enfin, en troisième lieu, il y a le rapport qualité/prix de cet accessoire qui est très intéressant. Dans la pratique, une sangle à cliquet peut vous être utile sur plusieurs années. Toutefois, pour que sa durée de vie soit la plus longue possible, vous devez en prendre bien soin