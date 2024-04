Une partie du monde souhaite que nous passions à la journée de 26 heures. Est-ce possible ? Si oui, comment faire pour s’y prendre ?

La journée de 26 heures, bientôt une réalité ? En effet, certaines voix commencent à s’élever pour que soit… Rallongée la durée d’une journée, passant ainsi de 24 à 26 heures. Cette demande nous provient tout droit de la ville de Vadso en Norvège. Et c’est la maire de cette petite bourgade, Wenche Pederson, qui l’a déposé afin que les habitants aient, ni plus ni moins, “un peu plus de temps”. Déposée auprès de la Commission européenne, cette demande a été justifiée par le fait qu’en raison du « sentiment particulier de paix et de tranquillité qui permet une conception différente du temps ».

Selon l’élue, la journée de 26 heures permettrait aux gens de participer à des « activités telles que la pêche, la chasse, l’apprentissage de nouvelles langues ou tout simplement d’être avec ceux qu’ils aiment ». En bref, la région souhaite que les journées soient rallongées pour profiter davantage, ce qui, sur le fond, s’entend parfaitement. Mais concrètement, comment faire ? Les locaux n’en ont aucune idée. « L’horloge passera de 12 à 13… et nous devons voir comment cela se passera. »

Une manière aussi de promouvoir la ville. À l’heure où le monde connaît d’importantes tensions, l’élue souhaite que tout le monde prenne un peu de recul et profite pleinement de ce qui s’offre à eux, à nous. Reste à déterminer si cela pourra se faire et, soyons honnêtes, la réponse semble tendre davantage vers le non. Mais qu’à cela ne tienne. « À cet égard, nous sommes l’une des régions les plus riches d’Europe parce que […] nous avons plus de temps », a ajouté M. Pedersen. Une drôle d’idée donc, mais justifiée par de vrais arguments. Car à l’heure où tout va très vite, il est souvent compliqué de vraiment prendre le temps et de profiter de tout ce qui nous entoure.