L’évolution de l’humour en France depuis les années 50: du théâtre à la télévision et aux médias sociaux

L'humour en France a considérablement évolué depuis les années 50. Auparavant, le public français était principalement exposé à des plaisanteries liées à des sujets sérieux et à des blagues à double sens. Cependant, les années 50 ont vu l'émergence d'un nouveau type d'humour qui s'est répandu en France et dans la francophonie.

Ce nouveau genre d’humour s’est d’abord manifesté dans le théâtre et les pièces de boulevard françaises des années 50, telles que « La Cage aux Folles » de Jean Poiret et « Les Belles de nuit » de Marcel Aymé. Ces pièces ont apporté une nouvelle perspective à l’humour français et une nouvelle esthétique qui se sont répandues dans le reste de la francophonie.

Dans les années 60 et 70, le stand-up comedy est devenu populaire en France et a contribué à l’évolution de l’humour français. Les comédiens les plus connus de l’époque sont Jean-Marie Bigard, Michel Colucci (alias Coluche) et Raymond Devos. Ces comédiens ont popularisé un humour plus décalé et plus léger qui a remporté un grand succès auprès du public.

Au cours des années 80 et 90, le stand-up comedy a été rejoint par la télévision et les films comiques qui ont contribué à l’évolution de l’humour en France. Les programmes télévisés les plus célèbres de cette époque sont « L’École des fans » et « La Classe de neige ». Les films français comiques tels que « Les visiteurs » de Jean-Marie Poiré et « Taxi » d’Édouard Molinaro ont également contribué à l’évolution de l’humour français.

Depuis les années 2000, le cinéma français a été dominé par des comédies humoristiques. Les films les plus célèbres de cette époque sont « Bienvenue chez les Ch’tis » de Dany Boon, « Intouchables » de Olivier Nakache et Éric Toledano et « Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu? » de Philippe de Chauveron. Ces films ont été très populaires en France et dans la francophonie.

En outre, l’humour en France s’est également développé grâce à de nouveaux médias tels que YouTube et les réseaux sociaux. Les vidéastes et les humoristes les plus populaires sont Norman Thavaud, Cyprien Iov et Hugo Tout Seul. Ces vidéastes et humoristes sont très populaires auprès des jeunes générations et ont contribué à l’évolution de l’humour français.

En ce qui concerne l’humour politique, l’évolution a été lente mais progressive. Dans les années 50 et 60, les commentaires politiques se limitaient aux blagues à double sens et aux plaisanteries sur les dirigeants politiques. Au cours des années 70 et 80, les comédiens tels que Coluche et Bigard ont commencé à aborder des sujets politiques plus sérieux et à critiquer la politique française. Dans les années 90 et 2000, les vidéastes YouTube et les humoristes ont commencé à aborder des sujets plus controversés et à critiquer ouvertement les politiciens. Aujourd’hui, l’humour politique est plus courant en France et les humoristes sont devenus plus audacieux et plus critiques à l’égard des politiciens. Bien que l’humour politique soit encore considéré comme tabou par certains, il est devenu un moyen important de s’exprimer et de critiquer la politique française.

En conclusion, l’humour en France a considérablement évolué depuis les années 50 et s’est répandu dans la francophonie. Les pièces de boulevard de Jean Poiret et Marcel Aymé, le stand-up comedy des années 60, les films comiques des années 80 et 90 et les vidéastes des années 2000 ont tous contribué à l’évolution de l’humour en France.