Météo : vous avez mal lu vos applications toute votre vie

Il est probable que, toute votre vie, vous avez lu les statistiques de votre application météo… De la mauvaise manière. On vous explique tout !

C’est arrivé à tout le monde de vérifier la météo qu’il risque de faire pour les prochaines heures, pour les prochains jours. Mais cette révélation est sur le point de tout chambouler, car toute votre vie, vous avez mal interprété les chiffres que vous avez pu lire. En effet, comme nous et probablement 99.9% de la population mondiale, vous avez peut-être compris que 30% de chance de pluie signifie que vous avez… Techniquement, 30% de chance de voir de la pluie tomber.

Si c’est un peu vrai, la véritable interprétation est bien différente ! Sur les réseaux sociaux, une personne a expliqué comment tout cela était calculé : « Quand la météo dit qu’il y a 30 % de chances de pluie, cela signifie qu’il y a 100 % de chances de pluie dans cette zone, mais qu’il ne pleuvra que sur 30 % de cette zone. J’ai moi-même appris cela, il y a environ un an et personne ne vous le dit à moins que vous ne le cherchiez sur Google. » Résultat, tout le monde est surpris. En commentaires, les gens ont avoué tomber des nues !

« Tout ce temps où j’ai été surprise par la pluie et où les gens m’ont demandé pourquoi je n’avais pas pris de veste, etc. C’est parce que je viens de découvrir que sur l’application météo, quand il est écrit ’30 % de pluie’, je pensais que cela signifiait ’30 % de chances de pluie’. Ça ne veut pas dire ça, ça veut dire que 30 % de votre région sera couverte de pluie. » … Enfin presque.

En effet, tout dépend de l’application que vous allez utiliser. Certain, comme Met Office (application météo anglophone) sont encore plus loin puisque 60 % signifie qu’il y a 60 % de chances de pluie et 40 % de chances de sécheresse. C’est un peu compliqué de s’y retrouver, mais dans tous les cas, il faut garder à l’esprit que plus le pourcentage est élevé, plus il est recommandé de porter une veste, voire un manteau.