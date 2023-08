Monopoly : cette nouvelle règle va briser des familles

Au Monopoly, une toute nouvelle règle vient d’être « découverte » par les internautes. Celle-ci pourrait bien changer beaucoup de choses sur votre manière de jouer… Voir détruire des familles !

Une nouvelle règle au Monopoly a été découverte et, croyez-nous, celle-ci pourrait changer beaucoup de choses… Au point même de rendre la situation, particulièrement chaotique ? C’est tout à fait envisageable, oui. On le sait, le jeu en lui-même est déjà une super opportunité pour s’embrouiller. Que ce soit avec vos frères et sœurs, vos grands-parents ou encore vos propres parents que vous pourriez accuser de mensonges et de traîtrises, bon nombre de familles sont déjà passées par là. Sachez d’ailleurs, que les choses pourraient rapidement changer, et en pire d’ailleurs puisque sur le subreddit anglais r/CasualUK, une personne a décidé de partager sa découverte.

« La prochaine fois que vous jouerez au Monopoly, provoquez le chaos en invoquant cette règle tout à fait standard » a-t-elle ainsi lancé. Mais quelle est donc cette règle ? Quelle est donc cette règle qui pourrait entraîner le chaos, la fin d’une famille ? « Si vous décidez de ne pas acheter, le banquier doit immédiatement vendre le bien aux enchères au plus offrant, à partir de n’importe quel prix qu’un autre joueur est prêt à payer. Même si vous avez refusé l’option d’acheter au prix initial, vous pouvez également participer à l’enchère. » Il n’y aurait pas non plus de prix de départ, vous pouvez donc lancer les enchères à partir de 1eu.

Les choses peuvent donc devenir absolument terribles si vous raflez la mise à chaque fois. « Je n’ai jamais entendu parler de cette règle auparavant ! Je n’ai jamais lu le livre des règles parce que ce sont mes parents qui m’ont appris à jouer et que j’ai cru bêtement qu’ils m’apprenaient à jouer correctement. On m’a menti toute ma vie ! » a lancé une personne, visiblement choquée. D’autres, en revanche, la connaissent et l’utilisent déjà pour rendre le jeu plus rapide. Nous, personnellement, on la découvre.