Top 3 des Sites de Gamblig au Canada

Le marché des casinos en ligne connaît énormément de succès au Canada. Le développement du numérique a effectivement multiplié les plateformes virtuelles de jeux d’argent et de hasard, facilement accessibles. Il faut savoir que ce secteur est soumis à des réglementations strictes, qui peuvent varier d’une province à une autre. Et parmi les différents sites présents sur le marché, il n’est pas toujours évident de choisir le meilleur et le plus fiable. Voilà pourquoi nous vous invitons à découvrir le Top 3 des meilleurs Casino du Canada.

Luxury Casino : le casino de référence

Si vous êtes à la recherche d’un casino de confiance, sur lequel vous pouvez jouer à vos jeux préférés, il n’y a rien de tel que le Luxury Casino. Il s’agit d’une plateforme de référence au Canada, qui vous donne accès à une multitude de jeux via PC et mobile. Les bonus sur le site sont garantis pour tous les joueurs. Mais pourquoi le choisir ?

Un large choix de jeux

Sur la plateforme, vous avez la possibilité de jouer à un large choix de jeux selon vos goûts. Le site promet un plaisir de jeu optimal, avec des grands classiques comme le vidéo poker et les machines à sous ou encore le blackjack. La roulette est le plus ancien jeu de casino, voilà pourquoi il n’est pas étonnant si elle fait partie de la liste des jeux accessibles.

La fiabilité de ce casino en ligne n’est plus à prouver, et vous pouvez profiter des deux logiciels performants Microgaming et Evolution. Vous y trouverez également les différents jeux de tables qui promettent une immersion totale grâce aux différentes versions proposées par la plateforme.

Des gains intéressants

Sur Luxury Casino, les joueurs ont une liberté totale sur leur mode de jeu. En effet, ils ont la possibilité de se lancer gratuitement en mode démo pour s’entraîner. Le montant des bonus fait également de ce site le number one car les bonus de bienvenue atteignent les 1000C$. Un dépôt de 10C$ est récompensé par un bonus. Pour fidéliser les clients, Luxury Casino a mis en place un programme VIP permettant de gagner des points sur chaque pari. Outre les extra bonus, vous avez également la possibilité de gagner des tours gratuits, voire des croisières de luxe.

Un service optimisé et flexible

Le niveau de sécurité relatif aux dépôts et retraits est optimisé sur le site. Les joueurs peuvent accéder à leur solde à tout moment. La plateforme autorise plusieurs moyens de dépôts et de retraits pour faciliter l’encaissement des gains et la participation aux jeux. En effet, vous pouvez utiliser des cartes de crédit, de choisir les virements bancaires ou d’utiliser un e-Wallet. La réactivité du service client est également un des atouts de ce site.

Zodiac Casino : la plateforme la plus populaire pour les machines à sous

Zodiac Casino est l’adresse idéale pour les amateurs des machines à sous. Le site est accessible dès 1C$ de dépôt. Vos chances de gagner un jackpot à 7 chiffres s’élèvent à 80%.

Les jeux disponibles sur la plateforme

Si Zodiac Casino est surtout réputé pour les machines à sous, il propose également de nombreux autres jeux, dont plus de 150 pour mobiles et environ 750 sur PC. Le jeu Mega Moolah de Zodiac Casino est un des meilleurs jeux du casino qui fait le bonheur des amateurs. Il est basé sur une mise de départ de 1 million.

La plateforme est dotée du logiciel Microgaming, connu pour sa notoriété dans le secteur.

Des bonus à gagner

Pour ravir les nouveaux joueurs, Zodiac propose 80 tours à parier sur la fameuse et très plébiscitée machine Mega Moolah dès 1C$ de dépôt. A cela vient s’ajouter un bonus de 480C$ pour l’offre de bienvenue. Le programme de fidélité mis en place par la plateforme vous permet d’accumuler des points de crédit à chaque pari gagné.

Des dépôts et des encaissements facilités

Zodiac a tenu à simplifier la vie des joueurs en leur permettant de réaliser des dépôts et encaissements via cartes, modules bancaires ou e-Wallets. La sécurité est également garantie et le support client reste disponible à tout moment.

Grand Mondial : le leader des machines à jackpot géant

Il est possible de voir ici les casinos en ligne régulés au Québec pour confirmer que Grand Mondial fait partie des meilleurs de la capitale.

Le grand leader des machines à sous progressives

Bien que Grand Mondial vous permette de jouer au poker, à la roulette ou au blackjack, il est surtout conseillé pour les adeptes des machines à sous progressives. Ce site est très apprécié pour ses machines à jackpot géant, particulièrement le Mega Moola, le Mega Vaut ou Major Millions. Tout comme les deux autres casinos, Grand Mondial fonctionne aussi sur la base du logiciel Microgaming.

Gagner 150 tours sur Grand Mondial

À l’inverse des autres casinos en ligne, Grand Mondial ne vous fait pas patienter. Un petit dépôt de 10C$ vous permt de miser 150 pièces de 25 cents sur la machine Mega Moolah dans l’immédiat. La rentabilité du site est donc garantie étant donné que les joueurs peuvent empocher le grand jackpot du Mega Moolah avec ces pièces.

Qu’en est-il des dépôts et encaissements ?

Pour encaisser ou faire des dépôts, les joueurs doivent se rendre à la caisse du casino, tout en bénéficiant d’une sécurité optimale. D’autres moyens sont également disponibles comme le virement bancaire lié à un délai qui peut aller jusqu’à 3 jours, le e-Wallet qui engendre des frais ou encore les cartes de crédit du Canada.

Il ne vous reste plus qu’à sélectionner le casino de votre choix, de faire votre inscription et multiplier vos gains !