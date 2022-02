Nintendo : la franchise annonce de grandes nouveautés

La franchise Nintendo a confirmé l’arrivée prochaine de nouveaux jeux, dont un gros reboot de Mario Football.

Une nouveauté très attendue. En effet, les fans de Nintendo attendaient avec une certaine impatience l’annonce de l’arrivée de nouveaux jeux. Tout le monde s’attendait d’ailleurs à ce qu’un nouveau Mario Kart soit annoncé. Finalement, Nintendo a confirmé qu’une quarantaine de nouveaux circuits allaient être déployés pour celles et ceux qui disposent d’ores et déjà de Mario Kart 8 Deluxe. D’autres, qui espéraient probablement une suite à Zelda : Breath Of The Wild seront peut être un peu plus déçus. Mais qu’à cela ne tienne. Outre la sortie annoncée de nouveaux circuits MK, c’est un second Mario Football qui a été confirmé : Mario Strikers.

Tout au long de l’année, les fans de la franchise pourront ainsi jouer à une série de nouveaux circuits Mario Kart. Jusqu’à la fin de l’année 2023, des batchs de nouvelles courses, d’anciens circuits remasterisés, sortiront donc à intervalles réguliers. Au total, ce sont 48 circuits qui ont été annoncés. Il faudra cependant mettre la main à la poche puisqu’un pass « Nouveaux circuits » à 24.99 euros a également été confirmé. Cela vous permettant de télécharger les nouveautés au fil des mois. En plus de nouveaux tracés, vous pourrez aussi tenter de gagner de nouvelles coupes.

En revanche, si vous ne souhaitez pas dépenser d’argent, vous pourrez tout à fait jouer en ligne. Ces circuits apparaîtront. Certes, vous ne les maîtriserez pas et prendrez donc le risque de terminer dernier, mais c’est un bon moyen d’en profiter, sans avoir à dépenser quoique ce soit. Une annonce qui a enchanté de nombreux fans qui, bien que déçus de devoir attendre pour un Mario Kart 9, se délecteront d’une cinquantaine de nouvelles courses. De quoi largement faire passer la pilule ! Pour les autres, plus agacés, encore un peu de patience.