USA : elle a une addiction au papier toilettes !

Aux USA, une jeune femme est passée à la télévision afin d’évoquer son addiction : manger du papier toilettes. Forcément, ça surprend un peu.

Une addiction que personne n’avait vraiment vu venir. En effet, Kinah, une jeune américaine, est récemment passée dans l’émission “My Strange Addiction : Still Addicted ?”. Dans cette émission, les caméras suivent des gens aux addictions parfois insolites, surprenantes… Voire dégoûtante. Kinah elle, a donc été la star des récents épisodes. Et pour cause, celle-ci est a une addiction au papier toilettes. Elle le mange. Jusqu’à 4 par jour, et ce, peu importe où elle se trouve, au travail, dans son véhicule ou même à son salon de manucure préféré. « Je mange du papier toilette dès que je me lève le matin », a-t-elle déclaré dans un aperçu de l’épisode sur Twitter.

Depuis le début de son addiction, elle aurait consommé 6 530kg de papier toilettes en l’espace de 20 ans. Une addiction qui lui revient cher puisqu’elle dépense 2.700 USD par an ! « Vous connaissez ce sentiment, comme après Thanksgiving, lorsque vous avez mangé tous vos plats préférés et que vous êtes assis sur votre canapé et que vous vous détendez, c’est ce que je ressens après avoir mangé du papier hygiénique », explique-t-elle au cours de son entretien. « Et devinez quoi, le papier toilette ne contient aucune calorie. Et il ne vous donnera même pas la gueule de bois ».

Selon elle, ce serait même comme manger un sandwich au beurre de cacahuète et à la confiture ! Une habitude qui dérange pas mal de monde… Ou qui dérangeait. C’est notamment le cas de son ex-fiancé, Anthony, pour qui tout ça, c’est tout simplement “dégueu”. Son amie Flora, qui gère le salon de manucure, ne comprend rien non plus. De son côté, elle assume pleinement son habitude et semble être prête à continuer à vivre avec. »J’ai même vu une personne sortir son téléphone et essayer de m’enregistrer, mais je m’en fiche, tout le monde a ses trucs bizarres et c’est juste le mien”. C’est vrai que c’est tout de même un peu surprenant…