Vacances : elle se retrouve toute seule dans son avion !

À l’occasion d’un vol entre Jersey et Ibiza, une jeune femme s’est retrouvée toute seule dans son avion, sans aucun autre passager. Incroyable !

Le rêve d’une vie ? En effet, une jeune femme a bénéficié d’un traitement royal, VIP, après que celle-ci se soit retrouvée comme étant la seule passagère d’un vol commercial qui revenait d’Ibiza, en Espagne. Selon le Mirror, Hannah Maden-Adams a payé environ 200 euros son vol… Pour se retrouver toute seul. Forcément, ça surprend un peu. “Honnêtement, j’en ai rêvé. Beaucoup d’espace pour les jambes, un siège entièrement incliné, pas de file d’attente pour les toilettes – je suis partante !” (Comment ne pas la comprendre, on rêverait tous de faire ça, même si bon, niveau empreinte carbone, ce n’est probablement pas la meilleure des idées).

En fait, Hannah revenait d’un voyage d’anniversaire avec ses amis lorsqu’elle a eu la surprise de voir qu’elle était toute seule dans le vol. Elle a eu droit à tout le traitement VIP possible et imaginable. Première chose, elle a été transportée un peu partout… En voiture. « Cela peut paraître ringard parce que je suis une personne normale, mais c’était vraiment excitant d’être emmené en voiture jusqu’à l’avion et d’être la seule personne à monter à bord. C’était très surréaliste, mais c’était aussi très amusant – ce genre de chose arrive rarement ».

Ce n’est qu’à l’ouverture de la porte qu’un membre du personnel l’a informée qu’elle était la seule à bord. Elle a pu s’asseoir ou elle le souhaitait. Elle a ensuite bénéficié d’un tour de l’avion et de conseils avisés de la part de l’équipage, qui lui a recommandé bon nombre d’endroits dans lesquels se rendre pour ses prochaines vacances. « C’était très amusant, les hôtesses de l’air ont bavardé tout au long du voyage, c’était génial d’apprendre à les connaître et de découvrir leur vie. Mais, elles sont restées très professionnelles, elles ont donné toutes les instructions de sécurité du vol et fait toutes les annonces ».