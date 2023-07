Canicule : ces chiffres qui font (très) peur

Il y a quelques jours, la terre a connu sa journée la plus chaude de son histoire. Qu’est-ce que cela peut-il supposer pour notre planète et les prochaines années ?

Le réchauffement climatique s’accélère. En effet, il y a quelques jours, le 7 juillet dernier pour être précis, notre bonne vieille Terre a connu son jour le plus chaud, à 17.24°C, soit 0.3°C de plus que le record précédent. De quoi faire peur. En effet, beaucoup semblent apprécier les chauds étés, or la vérité est que c’est de pire en pire et que l’environnement pourrait en pâtir (i ce n’est pas déjà le cas). Dans un message publié sur Twitter, l’OMM (Organisation mondiale de la météo) a déclaré : « Le monde vient de connaître un record de chaleur : « Le monde vient de connaître la semaine la plus chaude jamais enregistrée, selon des données préliminaires.

« Elle fait suite au mois de juin le plus chaud jamais enregistré, avec des températures de surface de la mer sans précédent et une étendue de glace de mer antarctique historiquement basse. #StateOfClimate ». Interrogé à ce sujet, Christopher Hewitt, le directeur des services de l’OMM a rappelé que notre Terre se trouvait désormais au cœur d’un phénomène appelé El Niño. C’est un phénomène rare, qui stimule la hausse des températures et donc, le réchauffement climatique.

« La chaleur exceptionnelle du mois de juin et du début du mois de juillet s’est produite au début du développement d’El Niño, qui devrait continuer à alimenter la chaleur à la fois sur terre et dans les océans et entraîner des températures plus extrêmes et des vagues de chaleur marines. » a-t-il ajouté, expliquant que, désormais, nous nous trouvions en territoire inconnu. Une situation, selon lui, qui est tout simplement inquiétante pour notre planète. Rien qu’au niveau des décès enregistrés, ce sont 61.000 personnes qui ont trouvé la mort, l’an dernier, en Europe (loin toutefois des chiffres de la canicule de 2003, avec plus de 70.000 décès enregistrés).