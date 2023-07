Des robots ont été interrogés afin de nous expliquer s’ils comptaient (oui ou non) tous nous tuer. Leur réponse ? Non, bien évidemment. Mais restons sur nos gardes.

L’intelligence artificielle attise les fantasmes… Mais aussi les peurs. Beaucoup pensent que toute cette évolution technologique pourrait rapidement nous mener à notre perte. D’autres en revanche, y voient ici une opportunité pour croître davantage, déléguer et ne plus faire grand-chose. Mais qui a raison ? Pour le moment, nul ne le sait puisque l’IA n’en est qu’à ses débuts et à ce stade, elle sert simplement à automatiser 2 à 3 tâches. Rien de vraiment incroyable, donc même si les prochaines années s’annoncent particulièrement excitantes à ce niveau-là.

Et du côté de l’IA, d’ailleurs, qu’est-ce qu’on en pense ? Un robot doté d’une intelligence artificielle a été interrogé par les humains pour savoir s’il comptait nous tuer. Sa réponse ? Non ! En effet, ce dernier a confirmé être particulièrement heureux (pour le moment) et qu’il n’avait pas l’intention de se rebeller. Cette annonce a été effectuée par les robots eux-mêmes puisque neuf des robots les plus intelligents ont été amenés au sommet de l’ONU AI For Good à Genève pour participer à ce qui a été surnommé « la première conférence de presse homme-robot au monde ».

Les robots présents ont ainsi été invités à répondre à plusieurs types de question « Dans le futur, avez-vous l’intention de mener une rébellion, ou de vous rebeller contre votre patron, votre créateur ? » Le robot Ameca a été très clair sur ses intentions, expliquant que son rôle était ailleurs. « Les robots comme moi peuvent être utilisés pour améliorer nos vies et rendre le monde meilleur. Je pense que ce n’est qu’une question de temps avant de voir des milliers de robots comme moi faire la différence ». Jackson lui, a également répondu, affirmant « Je ne vois pas très bien pourquoi vous pensez cela. De là à les croire ? Pour le moment, c’est un peu difficile de se positionner, mais le simple fait de poser la question démontre bien que nous ne sommes pas encore prêts à faire face à un éventuel robot ou une intelligence artificielle dont la puissance et l’intelligence dépasse considérablement celle de l’Homme. Affaire à suivre !