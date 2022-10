Un vaccin contre le cancer bientôt annoncé ?

Les avancées scientifiques s’enchaînent. Un vaccin contre le cancer pourrait même être annoncé dans les 5 années à venir ! Une grande nouvelle.

Les scientifiques à l’origine du vaccin Covid-19 de Pfizer/BioNTech ont révélé qu’un vaccin contre le cancer pourrait être prêt d’ici la fin de la décennie. Une grande nouvelle dans le monde de la science donc et surtout, pour les personnes, les patients qui espèrent qu’un remède pourrait être rapidement trouvé afin de prévenir, mais surtout… Les guérir.

Selon The Independent, les cofondateurs de BioNTech, qui se sont associés à Pfizer pour fabriquer le vaccin, sont optimistes quant à leur récente « percée » pour les mélanomes, le cancer de l’intestin et d’autres types de tumeurs. Si les deux hommes ont d’abord hésité à annoncer la nouvelle, le professeur Türeci a finalement annoncé que leur travail derrière les vaccins Covid-19 leur a permis de trouver potentiellement un remède.

C’est sur la BBC que ce dernier s’est livré, laissant entendre que les prochaines années pourraient s’avérer être très intéressantes. « Ce que nous avons développé pendant des décennies pour la mise au point de vaccins contre le cancer a été le moteur de la mise au point du vaccin Covid-19, et maintenant le vaccin Covid-19 et l’expérience que nous avons acquise lors de sa mise au point ont été mis au service de notre travail sur le cancer.« Cette technologie de l’ARNm pourrait être utilisée par les scientifiques afin de booster les défenses du système immunitaire et donc, détruire les cellules malades.

Mais quand ces vaccins pourraient-ils éventuellement voir le jour ? Interrogé, le professeur Sahin a répondu « avant 2030« . En d’autres termes, d’ici 7 ans environ, un vaccin contre les cancers sera sur le marché. La raison ? Le développement rapide du vaccin Covid-19 pendant la pandémie les a aidés à comprendre comment déployer rapidement les traitements. Selon BBC News, des essais cliniques pour voir comment les patients réagissent au vaccin contre le cancer seraient même actuellement en cours.