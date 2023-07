Meta annonce Threads, Twitter et Musk paniquent !

Meta a annoncé avoir lancé Threads, une application qui ressemble étrangement à Twitter et qui fait un peu flipper Elon Musk (on peut comprendre pourquoi) !

C’est la guerre entre les réseaux sociaux. En effet, il y a quelques heures, Meta (qui gère Facebook), a confirmé le lancement de sa toute nouvelle application : Threads. Selon Mark Zuckerberg, celle-ci a déjà été téléchargée et installée près de 30 millions de fois. « Wow, 30 millions d’inscriptions depuis ce matin. C’est le début de quelque chose de spécial, mais nous avons encore beaucoup de travail à faire pour développer l’application », s’est félicité son fondateur. Une application qui ne fait toutefois pas le bonheur de tout le monde, notamment Twitter, qui ne comprend pas comment Facebook et “Zuck” peuvent encore copier un produit, sans vraiment se soucier de quoi que ce soit.

« Threads est l’endroit où les communautés se réunissent pour discuter de tout, des sujets qui vous intéressent aujourd’hui à ce qui sera tendance demain. Quel que soit le sujet qui vous intéresse, vous pouvez suivre et vous connecter directement avec vos créateurs préférés et d’autres personnes qui aiment les mêmes choses. » À l’avenir, il sera toutefois possible de dissocier Instagram de Threads, quand bien même Threads soit alimenté par cette même application.« Threads est alimenté par Instagram, donc pour l’instant il s’agit d’un seul compte, mais nous étudions un moyen de supprimer votre compte Threads séparément »

Aujourd’hui, Threads s’impose donc comme une véritable menace à Twitter ça, le réseau social d’Elon Musk l’a bien compris. Et pourquoi Meta s’est-elle attaquée à ce segment de marché ? La volatilité et l’impossibilité à prédire ou ira le réseau sous Musk ont en fait poussé les décideurs à agir. Ces derniers ont vu une opportunité. L’avocat de Twitter, Alex Spiro, a expliqué : « Twitter a l’intention de faire respecter strictement ses droits de propriété intellectuelle et exige que Meta prenne des mesures immédiates pour cesser d’utiliser les secrets commerciaux de Twitter ou d’autres informations hautement confidentielles. »