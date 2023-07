Ksamil : les Maldives de l’Europe s’ouvrent à vous !

Vous ne savez pas où partir en vacances ? Et si l’Albanie était finalement le bon choix ? Découvrez Ksamil, une destination de rêve, qui ne coûte absolument rien !

Passer 10h dans l’avion (et dépenser une vraie fortune), en direction des Maldives ? Oui ! Mais si vous n’avez pas trop de temps ou d’argent, une autre solution peut s’offrir à vous : Ksamil, en Albanie. N’étant qu’à 3h de vol depuis Paris (environ), cette ville est connue pour ses plages de sable blanc, ses eaux cristallines et surtout, le beau temps qui l’accompagne. Mieux encore, la vue ! En effet, l’île est relativement proche de Corfou, en Grèce. On peut même la voir depuis les plages, lorsque le temps le permet… Mais les deux ne sont pas aussi connues et Ksamil est bien plus calme.

L’endroit est calme, avec plein de petits hôtels, maisons d’hôtes et autres hôtels. Vous trouverez sur place d’autres endroits encore plus tranquilles, comme Monondendri et Gjipe qui partagent toutes les mêmes caractéristiques. Ajoutons à cela des lits en bois suspendus au-dessus de la mer, de succulents cocktails ainsi que de nombreuses activités (nage, plongée avec tuba, exploration) et vous obtenez un séjour qui mérite d’être vécu… Le tout, sans décalage horaire !

The Travel Mum, qui est une tiktokeuse, participe à la renommée de l’endroit. « Nous avons réservé un hôtel central : « Nous avons réservé un appartement central de deux chambres pour seulement 150eu pour six nuits. C’est un excellent point de départ pour profiter des nombreuses plages magnifiques, mais aussi pour explorer des endroits superbes à proximité. Nous venons de dépenser 5eu au supermarché pour nourrir cinq personnes. Les vols pour Corfou ne coûtent que 20 à 25eu, et le ferry pour l’Albanie ne prend que 30 minutes. Vous pouvez également prendre un vol direct pour Tirana, la capitale de l’Albanie, puis faire un voyage de quatre heures par la route jusqu’à Ksamil. » En bref, c’est une destination qui mérite que vous vous y intéressiez !