En Angleterre, un pilote a été aspiré par le hublot de son avion, qui s’est brisé sous la pression. Il a été retenu par les jambes, par le personnel de bord.

L’histoire du pilote d’avion Tim Lancaster est tout bonnement incroyable. Vous n’en avez jamais entendu parler ? Cet homme, un pilote British Airways, est connu pour avoir été aspiré hors de son cockpit alors que son avion se trouvait haut, très haut dans le ciel… Mais aussi et surtout, pour avoir survécu. Un utilisateur de Twitter a partagé des photos d’une reconstitution de ce qui s’est passé, en écrivant : « En 1990, la fenêtre d’un avion a été aspirée en plein vol : « En 1990, le hublot d’un avion s’est détaché et l’un des pilotes a été aspiré à l’extérieur. Ils se sont donc accrochés à ses jambes pendant que l’avion atterrissait.”

Le vol en question a eu lieu en juin 90, et était opéré entre la ville de Birmingham, en Angleterre, et cette de Malaga, en Espagne. Au cours des premières minutes de vol, 2 des 6 hublots ont été totalement éclatés, projetant Lancaster hors de son siège. Lancaster a été projeté hors de son siège tandis que la puissance du vent et la pression ont fait sortir la porte du cockpit de ses gonds. Nigel Ogden, membre du personnel de bord, a toutefois eu le temps de se précipiter dans le cockpit pour attraper les jambes de Lancaster, juste au moment où celui-ci était sur le point d’être aspiré.

Un second membre de l’équipage, John Edward, est parvenu à maintenir Odgen et Lancaster, avant qu’une autre personne encore ne s’attache à la chaise du pilote et ne parvienne, elle aussi, à maintenir tout ce beau monde. Ogden a déclaré au Sydney Morning Herald : « Je me suis retourné et j’ai vu que le pare-brise avant avait disparu et que Tim, le pilote, était en train de sortir par le pare-brise – il avait été aspiré par sa ceinture de sécurité et tout ce que je pouvais voir, c’était ses jambes. J’ai sauté par-dessus le manche et je l’ai attrapé par la taille pour éviter qu’il ne s’évanouisse complètement. Sa chemise avait été arrachée de son dos et son corps était plié vers le haut, doublé autour du sommet de l’avion. »

« Son visage se heurtait à la vitre, du sang coulait de son nez et du côté de sa tête, ses bras s’agitaient et semblaient mesurer environ 1,80 m de long. Le plus terrifiant, c’est qu’il avait les yeux grands ouverts. Je n’oublierai jamais ce spectacle aussi longtemps que je vivrai ». De son côté, Atchinson a réussi à reprendre le contrôle de l’appareil et a réussi à le poser du côté de Southampton. Lancaster lui… A survécu. Malgré fractures et gelures, ce dernier s’en est bel et bien remis. En 2005, un documentaire traçant cette folle histoire a d’ailleurs été réalisé et diffusé par la BBC.