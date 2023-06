D.B. Cooper : l’histoire qui rend fou le FBI !

L’histoire de D.B. Cooper est incroyable. Plus de 50 ans après les faits, personnes ne sait rien de l’individu et de ce qui a bien pu se dérouler dans cet avion !

Avez-vous déjà entendu parler de l’histoire de D.B. Cooper ? Cette affaire, c’est probablement l’un des plus gros mystères contemporains qui n’a… Encore jamais été résolu. En effet, plus de 50 ans après que l’un des hijacking d’avion les plus incroyables ait été réalisé… On ne sait toujours rien de ce vol d’avion ni même de l’identité de l’individu. Tout remonte à 1971. Le 24 novembre, un homme non identifié monte à bord d’un Boeing 727 et le détourne dans l’espace aérien des États-Unis. Son billet l’individu l’a acheté en cash au comptoir de la Northwest Orient Airlines. L’homme s’est alors présenté sous le nom de « Dan Cooper ».

C’est cette identité qui donnera son nom à l’affaire. En effet, celle-ci est, depuis, connue comme étant l’affaire du « détournement de D.B. Cooper ». L’avion à bord duquel il est monté se rendait à Seattle, dans l’État de Washington, et il disposait d’un billet aller simple. Dans les airs, Cooper interpelle le personnel à travers une note en papier (aux alentours de 15h) et laisse entendre qu’il a caché une bombe dans son sac. Il réussit à s’enfuir après avoir volé de l’argent (beaucoup d’argent), en parachute… Sans que personne ne sache ce qui lui est arrivé, pas même le FBI.

Les informations qu’on a sur ce vol sont assez légères. Selon le FBI, D.B. Cooper aurait eu la quarantaine, portait un costume d’affaires avec une cravate noire et une chemise blanche. Il aurait demandé à une hôtesse de s’asseoir avec lui afin de lui montrer la bombe. Il aurait ensuite demandé quatre parachutes et 200.000 dollars. Le vol se pose à Seattle, les otages sortent et D.B. Cooper récupère l’argent des forces de l’ordre. L’avion repart ensuite en direction de Mexico. 5h après le début de son hijacking, Cooper saute en parachute.

Depuis ? Plus rien. Des heures et des heures d’enquête pour pas grand-chose. Selon le FBI, l’une des personnes figurant sur la liste des suspects – Richard Floyd McCoy – faisait figure de favori pour ce crime. Or, ce dernier ne correspond malheureusement pas aux descriptions physiques qui ont été fournies par les personnes présentes ce jour-là. Une seconde théorie évoque un possible décès au moment d’atterrir. En effet, dans les années 80, un jeune garçon découvre un paquet de billets de vingt dollars en décomposition, dont les numéros de série correspondent à ceux des billets fournis. Le mystère reste entier.