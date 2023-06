En plein voyage à Cancun, un homme a demandé sa compagne en mariage, alors que celle-ci venait tout juste de sortir des toilettes de l’avion.

Pas mal de demandes en mariage se terminent par un “Oui”. Mais dans de rares cas, c’est le “Non’ qui l’emporte. Sur les réseaux sociaux, on voit d’ailleurs, de plus en plus de vidéos circuler, sur lesquelles des hommes proposent à leur future épouse, d’avancer dans leur relation, ce que ces dernières finissent par refuser, que ce soit par manque d’envie ou simplement par honte, car les lieux où la demande est effectuée, sont franchement… Moyens. C’est ce qui aurait pu arriver à un couple, après que la demande en mariage effectuée ait fait couler beaucoup d’encre.

Lors d’un vol à destination de la ville côtière de Cancun, au Mexique, un passager a décidé que c’était le moment idéal pour demander sa compagne en mariage et s’agenouiller. Problème, sa compagne se trouvait aux toilettes. Sur une vidéo, on peut voir l’individu se mettre à genoux, bague à la main, attendant que sa future femme ne sorte. Naturellement, des dizaines de personnes se trouvent derrière, en train de filmer la scène.

Dès qu’elle sort des toilettes, certains des passagers de l’avion applaudissent et rient, tandis que d’autres ont été recrutés pour brandir des pancartes sur lesquelles on peut lire : « Veux-tu m’épouser ? « Veux-tu m’épouser ? » Surprise, la femme place ses deux mains sur sa bouche, n’en revenant pas. Retenant ses larmes, elle dit oui avant d’embrasser son nouveau fiancé. Finalement, tout l’avion a participé à ce drôle d’événement et la vidéo, elle, a fait plus de 3 millions de vues sur les réseaux sociaux.

« C’est l’une des demandes en mariage les plus honnêtes que j’ai vues. C’est tellement naturel, pas ceux qui pleurent et agissent comme s’ils ne s’y attendaient pas », a déclaré un internaute, visiblement touché. « Je ne suis pas fan des demandes en mariage dramatiques, mais j’aime vraiment celle-ci. Pas de drame. Rempli de vraies personnes et non d’un public mis en scène », a commenté un autre… Tandis qu’un troisième a été un peu plus direct, « Imaginez-vous en train de chier pour sortir et que tout le monde enregistre ça ».