Titanic : ce qu’on sait sur le sous-marin qui a disparu

Les membres de l’équipage du sous-marin, qui sont partis pour une expédition au niveau du Titanic sont toujours portés disparus. Où en sont les recherches ?

Depuis plusieurs jours, les craintes s’enchaînent autour du sous-marin OceanGate. Ce submersible, c’est l’engin que 5 personnes ont décidé d’utiliser pour se rendre à proximité du Titanic, au cœur même de l’Atlantique. Problème, ce dernier a disparu. Depuis les révélations autour de la qualité des matériaux utilisés s’enchaînent. Récemment, on a d’ailleurs appris que les passagers ont été obligés de signer une décharge sur les risques potentiels de la plongée en eaux profondes. Pire encore, ce dernier serait actuellement piloté par une manette à $29.99 USD sur Amazon (et ce n’est pas une blague).

Aujourd’hui des équipes américaines et canadiennes sont à la recherche du submersible qui a disparu à 1 448 km de Cape Cod (Massachusetts), à une profondeur de 4 km, lundi 19 juin. Le submersible Titan n’a d’ailleurs plus beaucoup d’oxygène. En effet, on estime que les personnes qui se trouvent à l’intérieur ne pourront tenir que jusqu’à vendredi 22 juin, à 6h. Une véritable course contre-la-montre est donc entamée alors que le contact a été perdu 1h45 seulement après le début de la plongée. En bref, la situation est catastrophique.

Dans le document signé par les passagers, on peut lire « Ce vaisseau expérimental n’a pas été approuvé ou certifié par un organisme de réglementation et pourrait entraîner des blessures physiques, des traumatismes émotionnels ou la mort. » L’entreprise à la charge de l’expédition, elle, est sur le point et organise absolument tout ce qu’il est possible de mettre en place pour aider à retrouver les individus. L’entreprise a également remercié les nombreuses agences gouvernementales qui l’ont aidée à tenter de récupérer le submersible et travaille pour « le retour en toute sécurité des membres de l’équipage ». Les dernières recherches semblent toutefois positives. En effet, des bruits sourds auraient été entendus à proximité du bateau. Il se pourrait que ce soit l’équipage qui soit en train de frapper sur les parois. Les prochaines heures s’annoncent donc décisives !