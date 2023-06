Rubik’s Cube : ce nouveau record RENVERSE internet [VIDEO]

Aux USA, un jeune homme a battu le record du monde de vitesse de Rubik’s Cube. Le résultat a été capté en vidéo et a tout simplement renversé internet.

Vous ne vous y attendiez peut-être pas, mais le record de vitesse pour un Rubik’s Cube… Est tombé ! En effet, ce dernier a été amélioré de 0.34 seconde, passant à 3.13 secondes ! Cet exploit, c’est Max Park, 21 ans, qui l’a réalisé. De quoi largement et facilement le placer en première position du classement des “speedcuber” les plus rapides au monde. La scène, filmée, a mis en émoi de nombreux internautes sur les réseaux sociaux. Ce qui a beaucoup fait parler, c’est la façon dont tout le monde a réagi. D’une part, l’arbitre qui protège le cube. D’autre part, Mike qui très vite comprend qu’il a réussi et enfin, tous les jeunes qui se trouvent à côté et qui se mettent à crier dès qu’ils comprennent ce à quoi ils viennent d’assister.

« C’est la meilleure chose que j’ai vue de toute la semaine. L’expression de son visage quand il voit la solution, l’arbitre qui protège le cube et les réactions de l’enfant, tout cela = je vais regarder tout le doc sur le Rubik’s Cube dès que possible sur @netflix » a d’ailleurs expliqué une personne sur les réseaux sociaux, visiblement très hypée par ce qu’elle vient de voir ! Un autre a confirmé avoir eu à peu près la même sensation, « J’adore la pureté des réactions des autres. C’est une compétition, mais ils sont quand même ravis pour ce type. »

Et Mac, dans tout ça ? Ce dernier est soutenu depuis le début par ses parents, Schawn et Miki. Selon eux, le speedcubing aide leur enfant, atteint d’une forme d’autisme, à avancer dans la vie. « Le cubing s’est avéré être une bonne thérapie pour Max, lui permettant de se socialiser et de renforcer ses compétences », ont-ils déclaré au Guinness World Records. C’est Miki qui a appris les différentes techniques de Rubik’s Cube à son fils, qui a ensuite développé son don naturel pour le jeu. À 10 ans, il a remporté un concours contre des élèves du MIT et du CIT – Massachusetts Institute of Technology et du California Institute of Technology avant d’enchaîner les records. La suite, on la connaît.