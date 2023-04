Mariage : sa demande vire au drame [VIDEO]

Aux USA, un homme a tenté de demander sa compagne en mariage en entrant illégalement sur un terrain de baseball. Le résultat est loin de celui qui était escompté.

C’est une demande en mariage qui ne s’est pas du tout (mais alors, pas du tout) passée comme prévu. En effet, un homme a réussi à mettre à mal la sécurité du Dodgers Stadium, à Los Angeles, là où joue l’équipe des Dodgers (baseball). Son objectif ? Aller au centre du terrain, se mettre à genoux et demander à sa compagne si celle-ci serait prête à l’épouser. Une idée qu’il devait trouver romantique et surtout, intelligente. Qui ne voudrait pas de quelqu’un qui crie et montre son amour à la Terre entière ? Problème, le service de sécurité n’a pas vraiment trouvé ça chouette.

Résultat, le jeune homme s’est pris un violent tacle latéral, qu’il n’avait absolument pas vu venir. L’un des agents de sécurité s’est rué sur lui alors qu’il ne le voyait même pas avant de violemment le surprendre. Le pauvre garçon n’a eu aucune chance. Comme vous vous en doutez, la scène, elle, a été filmée. Et comme vous vous en doutez là encore, la vidéo a fait le tour du monde. Mais au fait, qu’a dit la jeune femme ? Nous ne le savons pas ! Face à cette drôle de scène, un internaute a écrit : « J’espère qu’elle a dit oui ». Pour être très honnête, on l’espère également, car en plus du tacle, l’homme est devenu viral.

Un autre a préféré souligner la qualité du tacle, « C’est un super tacle ». Un avis partagé par un troisième internaute, « Mon gars est devenu un linebacker de niveau NFL sur ce plaquage.” Il est vrai que la qualité du tacle est tout simplement exceptionnelle, et même surprenante. En effet, alors quel a vidéo suit son cours, il paraît presque impossible d’imaginer une telle violence…