Une réalité virtuelle vous fait tester… La mort

En Australie, une entreprise vous fait tester la mort à travers la réalité virtuelle. Une situation absolument improbable, mais pourtant bien réelle.

La technologie peut parfois entraîner le meilleur… Comme le pire. Ici, on ne sait pas vraiment où se positionner. Car oui, cette VR (Réalité virtuelle) a été conçue afin de vous offrir l’expérience de la mort. Autant, certaines pensées nous traverser, lorsqu’on se douche, lorsqu’on marche ou qu’on a énormément de mal à dormir. Cela peut nous arriver de nous demander ce qu’on a bien pu faire pour en arriver à tel ou tel point etc. Certaines personnes, elles, peuvent aller plus loin et se poser des questions philosophiques, en rapport avec la vie ou la mort, mais souvent, ces réflexions s’arrêtent assez rapidement. Il faut dire que l’idée de l’après, de l’au-delà est assez effrayante, même s’il s’agit-là, d’une question à laquelle tout le monde pense au moins une fois dans sa vie.

Naturellement, certaines personnes ont eu des expériences assez dingues, comme l’EMI, l’expérience de mort imminente en tête. Certains disent avoir vécu une expérience extracorporelle au cours de laquelle ils se sont vus dans ce qui pourrait être leurs derniers instants, tandis que d’autres croient avoir eu un aperçu d’une sorte de vie après la mort. Du côté de Melbourne, en Australie, la chose a été poussée un peu plus loin, puisqu’une VR permet désormais de faire vivre aux gens une expérience improbable, leur permettant de se rendre compte de ce qu’est la mort.

Cette simulation fait partie de l’exposition Passing Electrical Storms de Shaun Gladwell, qui s’inscrit dans le cadre de l’événement Melbourne Now organisé à la National Gallery of Victoria. Cette expérience, décrite comme “méditative et troublante” vise à guider les participants à travers une simulation de désescalade de la vie, de l’arrêt cardiaque à la mort cérébrale. En vous allongeant, vous vous trouvez dans un état d’apoplexie, vous perdez brutalement conscience. Les médecines tentent de vous réanimer, mais n’y parviennent pas. La suite ? Vous flottez dans l’espace, vous pouvez vous voir, vous-même, dans les lunettes. Les personnes qui participent à l’expérience sont reliées à un moniteur de fréquence cardiaque et peuvent arrêter à tout moment en levant la main si c’est trop.