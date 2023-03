Le mystère de cet extra-terrestre, enfin résolu !

Le mystère de l’extra-terrestre Ata a enfin été résolu. Enfin… Presque. Suffisamment toutefois pour donner de premiers éléments de réponses aux adeptes de la théorie du complot.

Il y a quelques années, un squelette “extraterrestre” était découvert. Long de 15 centimètres environ, ce dernier a suscité de nombreux débats. Mais après de nombreuses années, les scientifiques ont finalement réussi à élucider le mystère. En effet, ils ont enfin réussi à découvrir les origines de la créature momifiée, baptisée plus tard « Ata« . C’est en 2003 qu’elle a été découverte dans le désert d’Atacama, au Chili, d’où son joli surnom. Mais ce n’est que bien plus tard, en 2012, que cette créature sera analysée.

Rapidement, un radiologique découvre que les os de cette drôle de créature avaient à peu près le degré de maturité que ceux d’un enfant de six ans. Mais la taille et la forme de la tête d’Ata ont suscité énormément de questionnements. Rapidement, les thèses conspirationnistes ont fleuri, affirmant que la créature venait d’une autre planète. Cependant, la science a finalement été en mesure d’expliquer la vérité et les origines derrière ce squelette mystérieux. Le résultat est beaucoup moins exotique.

En effet, Garry Nolan, immunologiste à l’université Stanford de Palo Alto, en Californie, a déduit que l’ADN d’Ata provenait d’un être humain et non d’un extraterrestre. Pour autant, Nolan n’a pas été en mesure d’expliquer pourquoi cet humain était de si petite taille et surtout, pourquoi il avait cette apparence. « Une fois que nous avons compris qu’il s’agissait d’un être humain, l’étape suivante consistait à comprendre comment quelque chose pouvait en arriver à ressembler à cela » rapporte le National Geographic, qui l’a interrogé. Plusieurs mutations au niveau des gènes pourraient expliquer cette croissance inhabituelle, mais rien de vraiment très concret. Bien entendu, cette explication n’a pas convaincu tout le monde et de nombreuses voix cherchent encore à comprendre ce qu’est Ata.