La nouvelle vie de Daniel Craig

La vie de Daniel Craig ne sera plus jamais la même à l’écran. Habitué depuis 2006 à endosser le costume de James Bond, l’acteur vient, d’ailleurs de manière honorifique, de recevoir le même titre au sein de l’empire britannique que le fameux agent secret. Désormais, l’acteur britannique se lance dans une seconde carrière avec une popularité toujours aussi grande et non sans de nombreuses ambitions personnelles.

Il ne sera pas le premier acteur à quitter la franchise James Bond et comme ses prédécesseurs, Craig va probablement découvrir de nouvelles productions et s’adonner à de nouvelles passions, ce qu’il a déjà commencé à faire…

Retour au théâtre

Au contraire de nombreux acteurs vedettes du Septième Art, Craig ne s’est pas réellement fait connaître sur les planches de théâtre. Cependant, il s’agit bel et bien de son cursus très tôt et l’amour pour cet art n’est plus à démontrer chez Daniel Craig qui a attaqué le cinéma en 1992.

Avant ces dernières années, Craig n’avait pas réellement été observé sur de grandes affiches au théâtre et à n’en pas douter, ce dernier a souhaité changer ça à mesure que sa popularité grandissait. Un retour aux premiers amours démarré en 2009 et suivi en 2013 et 2016, avec notamment une interprétation dans Othello.

Le bail avec 007 terminé, Craig n’a pas attendu longtemps avant de sauter sur une nouvelle occasion à la fois à New York et même à Broadway pour le prestige, ainsi que sur une autre pièce de William Shakespeare. En 2022, il interprète Macbeth dans un rôle mythique mais cette fois-ci, dans une pièce produite par Barbara Broccoli et Michael G. Wilson, à savoir les producteurs des films James Bond. Chassez le naturel…

Cinéma indépendant, en avant

Il ne faudra pas regarder au niveau des super-productions annoncées si l’on tient à revoir Craig sur le grand écran. Du moins s’il reste sur ses nouveaux standards, démarrés en 2017 dans Logan Lucky. Excellentissime aux côtés d’Halle Berry dans Kings, l’acteur souhaite revenir aux bases du cinéma et Glass Onion, son dernier film tourné, casse réellement les codes qu’il a lui-même dressés avec James Bond.

Un héritage majeur pour le personnage de James Bond

Son successeur n’est pas annoncé mais il faudra très certainement du cran pour reprendre le large costume de James Bond. Craig a irrémédiablement laissé une trace indélébile à ce personnage en introduisant progressivement un personnage aux bords de la violence, bodybuildé, avant de progressivement retrouver des bases très « british » en mettant en avant ses sentiments et ses failles.

Il fut exceptionnel dès le début de la franchise en 2006 où il endossa pour la première fois le rôle dans Casino Royale. Ce film a été une révolution dans de nombreux domaines, au-delà du cinéma ! Par exemple, le poker a connu une grande augmentation de sa popularité, ce qui a permis à des plateformes mondiales comme PokerStars d’attirer de nombreux passionnés. Bien sûr, ces derniers ont dû remarquer qu’il était rare d’obtenir les mêmes mains que James Bond dans ce film. En effet, une quinte flush reste particulièrement rare dans la vie courante…

Une route différente que celle empruntée par Pierce Brosnan

En privilégiant le cinéma indépendant et un retour sur les planches, Craig ne semble pas suivre la même route que Pierce Brosnan, son illustre prédécesseur dans le costume d’espion de Sa Majesté. Très rapidement après son interprétation de Bond, l’acteur irlandais avait souhaité se donner un nouveau souffle et une nouvelle image en incarnant des rôles parfois comiques dans de nombreux blockbusters. Il enchaînera donc neuf films lors des six années suivant Meurs un autre jour, sa dernière incarnation de 007.

Par la suite et à partir des années 2010, Brosnan retrouve des rôles d’action et parfois plus sombres, là où il excelle. Dans The Ghost Writer, il montre tout l’étendu de son talent avant de reprendre plusieurs rôles d’action forte avec plus ou moins de succès. Reste désormais à voir si Daniel Craig prendra ou non la même route dans quelques années après avoir retrouvé une certaine neutralité par rapport à Bond.