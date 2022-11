USA : elle donne naissance à la fille de son fils

Aux USA, une mère a donné naissance à la fille… De son propre fils. Une scène inattendue mais qui s’explique finalement assez simplement. On vous dit tout dans cet article.

Une scène à laquelle nous n’avions même pas pensé. En effet, aux USA, une dame a donné naissance à sa petite-fille. Celle-ci a en fait aidé son propre fils, Jeff, et sa femme Cambria, à avoir un enfant. Le couple n’y parvenait pas et songeait à passer par une mère porteuse. C’est à ce moment-là que Nancy Hauck, 56 ans, est intervenue. Le 2 novembre dernier, le bébé est d’ailleurs né. Une expérience que la presque soixantenaire n’hésiterait pas à refaire. Interrogée sur les réseaux sociaux, celle-ci a expliqué qu’il s’agissait, selon elle, d’une expérience spirituelle, comme jamais elle n’en avait connu. Elle a ajouté que cette naissance était une expérience pour toute la famille. Jeff, Cambria et son mari Jason tous présents dans la salle d’accouchement.

Une expérience également douloureuse pour elle, notamment au moment où l’enfant a été remis à son fils et à son épouse. « Même si je sais que le bébé va aller chez mon fils, je sais qu’il y aura un peu de ce sentiment de vide », a-t-elle ainsi déclaré. De son côté, Jeff a exulté, affirmant que ce moment, la naissance de sa fille, était un moment tout simplement magique. Un moment qu’il pensait bien ne jamais connaître. Cambria, son épouse, a dû subir une hystérectomie afin de sauver sa vie. Cette lourde opération a eu lieu en septembre 2021.

« Ils ont eu beaucoup de difficultés avec l’infertilité et avaient sept embryons à essayer avec la FIV et ont décidé qu’ils voulaient tous les utiliser. Cambria a eu beaucoup de complications à la naissance de ses jumeaux, elle a donc dû subir une hystérectomie et ne peut plus porter ses propres enfants. » C’est alors que Nancy a proposé à son fils de prendre le relais. Le plus fou dans tout ça ? Elle n’en avait même pas parlé à son mari. Jeff, qui a fondu en larmes, a eu un peu de mal à y croire, notamment à cause de l’âge de sa mère. Mais les choses sont finalement allées dans le bon sens. Aujourd’hui, Hannah est arrivée !