Une centenaire révèle l’incroyable secret de sa longévité

Une centenaire a accepté de dévoiler le secret de sa longue et magnifique vie. Un secret inattendu, qui devrait totalement vous surprendre.

Vous souhaitez vivre longtemps ? Et si le secret de la longévité, c’était bien plus que le sport et la nourriture ? Et si le secret d’une vie pleine et longue était… L’alcool, la tequila pour être plus précis encore ? Sur NBC 15, chaîne américaine, Mary Flip, vivant à Chandler en Arizona, a révélé que la tequila était ce qui la préservait le mieux de la vieillesse. Âgée de 101 ans, celle-ci continue de faire bonne figure malgré les coups durs de la vie. En effet, cette dernière a perdu sa mère et sa sœur très jeune. Elle a vécu seule avant de partir pour le Mexique, d’où elle se soit découvert une vraie passion pour la liqueur locale. Elle repart ensuite aux USA, du côté de Chicago, d’où elle devient une artiste très réputée.

« J’aime vraiment dessiner. Et j’ai pu me rendre compte que les choses changent même lorsque vous les dessinez. J’ai donc pu les développer et leur donner un aspect réel. Cela a pris du temps, mais je n’avais rien d’autre à faire que d’élever une bande d’enfants. » Naturellement, pendant cet entretien improbable, la centenaire a fait ce qu’elle préfère faire, à savoir s’ouvrir une bouteille. Non pas de Tequila cette fois-ci, mais de Guinness. Surpris ? L’alcool semble aider les centenaires à tenir. Sœur André, âgée de 118 ans a par exemple déclaré qu’elle se prenait à un verre de vin par jour.

Interrogé, l’un des membres du personnel de la maison de soins de Sœur André a déclaré : « Son verre de vin l’entretient et c’est peut-être son secret de longévité. Je ne sais pas – je n’encourage pas les gens à boire un verre de vin tous les jours ! » De quoi tenir encore quelques années ? Son objectif serait de battre Jeanne Calment, la personne ayant vécu le plus longtemps sur cette terre. Elle est décédée à l’âge de 122 ans. Nous étions alors en 1997. Encore un peu de chemin à parcourir donc.