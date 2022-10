Ces folles révélations sur les barres KitKat

Découvrez absolument tout ce que vous devez savoir sur les barres KitKat. Des révélations qui ont surpris tout internet !

Vous êtes-vous déjà demandé ce qu’il y a à l’intérieur d’une barre Kit Kat ? Probablement pas, mais maintenant que nous avons soulevé la question, vous risquez de vite devenir un peu plus curieux. Et pour cause. Si l’emballage indique « chocolat au lait onctueux » et « gaufrette croustillante », tout n’apparaît pas dans la description produit présente sur l’emballage.

Un détail au niveau de la garniture qui a surpris pas mal de monde. Comme l’explique la série documentaire de la BBC, baptisée Inside the Factory (A l’intérieur de l’usine), l’intérieur du KitKat est en fait constitué d’autres Kit Kats écrasés. Le YouTubeur Zack D. Films a donné un peu plus de détails dans un récent court-métrage sur YouTube, démontrant que c’est en fait un excellent moyen de lutter contre le gaspillage alimentaire.

« Certains Kit Kats se cassent pendant leur fabrication, et au lieu de les jeter, l’entreprise les écrase et y ajoute du sucre. Et c’est ce que contient une barre Kit Kat – ce sont littéralement des Kit Kats écrasés ». Simple mais absolument génial. Pour autant, les viewers se sont vite sentis un peu perdus. Si les Kit Kats sont faits de Kit Kats, de quoi était fait le premier Kit Kat ? Qui de l’oeuf ou la poule est venu le premier ? « Je suis maintenant dans une boucle infinie en essayant de comprendre ce qui est venu en premier », a écrit l’un d’entre eux, tandis qu’un autre a déclaré : « C’est juste une boucle de Kit Kats qui ne se termine jamais. »

Pour autant, la réalité est bien moins sexy. En effet, il est fort probable que le premier Kit Kat ait été fait à base de gaufres et de chocolat. Les producteurs ont ensuite réalisé qu’ils pouvaient faire des économies et éviter le gaspillage. Ainsi, ils ont simplement changé la recette, pour notre plus grand plaisir, vous en conviendrez.