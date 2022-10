Puff, vape : attention, grand danger !

Fumer une puff, fumer une vape serait au moins aussi dangereux que la cigarette si ce n’est plus encore ! On vous dit tout dans la suite de cet article.

Un dentiste basé à Londres a révélé les dommages que l’utilisation de vapes jetables peut causer à vos dents. Ces vapes jetables, également appelées “Puff”, connaissent depuis un certain temps, un succès assez incroyable. Pour autant, afin de sensibiliser tout le monde, le Dr Vikas Prinja, qui se fait appeler thelondondentist sur les réseaux sociaux (TikTok en première ligne), a montré des images de ce à quoi peuvent ressembler les dents de quelqu’un qui utilise des vapes.

Il a déclaré que les dents du patient utilisé dans sa vidéo étaient couvertes d’une tache jaune/brune, causée par la nicotine et le goudron contenus dans les cigarettes. « Si vous connaissez quelqu’un qui fume ou utilise des puffs, vous devez lui montrer ceci. C’est la coloration du fumeur, elle recouvre les couches supérieures des dents d’une tache jaune/brune. »

La vidéo montre ensuite comment le dentiste doit procéder afin de nettoyer les dents du patient pour qu’elles retrouvent leur blancheur naturelle. Une petite surprise quand on sait que les créateurs de ces puffs mettaient en avant le fait que ces produits soient “meilleurs pour la santé” que les cigarettes classiques. Or, forcé de constater que cela n’est pas vraiment le cas.

Sur son compte TikTok, le Dr Prinja a mis en évidence les nombreux problèmes que les vapes peuvent causer à vos dents. Le mois dernier, il s’était exprimé au sujet de l’idée reçue selon laquelle fumer une puff revenait à respirer de « l’air aromatisé ». « Fumer des vapes, des puffs Geek et Elf n’est pas la même chose que fumer de l’air aromatisé. Elles contiennent 2% de sels de nicotine, ce qui équivaut à 20 milligrammes de nicotine, donc elles sont super addictives. Elle est absorbée rapidement et une barre de vape équivaut à 48 à 50 cigarettes, ce qui signifie des taux plus élevés de maladies des gencives et même de perte de dents. »