11 septembre : les images vue de l’espace sont incroyables

Les images de la chute des tours jumelles du World Trade Center, le 11 septembre 2001, depuis l’espace sont tout simplement incroyables.

Les événements du 11 septembre ont vu 2 996 personnes perdre la vie lorsque 19 pirates de l’air du groupe terroriste Al-Qaida ont pris le contrôle de quatre avions. Plus de 6 000 autres individus ont été gravement blessés. Naturellement, ces scènes de chaos ont suscité l’émoi partout dans le monde et notamment aux USA, le pays directement ciblé et touché par ce drame. Récemment, une vidéo a d’ailleurs refait surface. Vidéo dans laquelle on peut voir un astronaute regarder, en direct, l’effondrement des deux tours depuis sa cabine. Cet homme, c’est Frank Culbertson. À l’époque, il résidait dans la station spatiale internationale aux côtés de deux cosmonautes russes.

Culbertson se trouvait à environ 400 km au-dessus de la Terre lorsqu’il a vu pour la première fois ce qui aurait été l’un des événements les plus dévastateurs de l’Amérique sous ses yeux. En regardant vers le bas depuis la station spatiale internationale, Culbertson a remarqué une bouffée de fumée s’élevant de New York, plus précisément de la deuxième des tours jumelles. « J’ai couru partout et j’ai trouvé une caméra vidéo et une fenêtre orientée dans la bonne direction. Le temps était parfaitement clair ce jour-là. Je pouvais facilement voir la ville de New York – une grande colonne de fumée noire sortant de la ville, et en zoomant avec la caméra vidéo, je pouvais voir cette grande tache grise enveloppant le sud de Manhattan. » a-t-il expliqué dans un documentaire paru en 2004.

Ce qu’il voyait vraiment, c’était la seconde tour en train de s’effondrer. Culbertson était le seul astronaute américain à bord de la station spatiale internationale, qui était encore en construction à l’époque.En appelant Houston afin de se rendre compte de ce qu’il se passait. Il a alors compris que ce qu’il se passait était relativement grave. « Je veux juste que les gens de New York sachent que leur ville est toujours très belle vue de l’espace. » affirme-t-il au téléphone, soucieux d’apporter, bien comme il le peut, son soutien aux habitants de la ville. Une scène toutefois traumatisante pour lui. « C’est un sentiment d’isolement de savoir que vous ne pouvez pas être avec vos proches pour vous assurer qu’ils sont en sécurité. »