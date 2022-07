Calvitie : un remède enfin trouvé ?

Une grande découverte contre la calvitie a été effectuée, laissant supposer l’arrivée prochaine d’un remède totalement inattendu.

Une nouvelle étude scientifique pourrait changer la vie de millions d’hommes. En effet, un possible remède à la calvitie aurait été découvert. Selon les chiffres, 85% des hommes du monde sont ou seront affectés par la perte de cheveux à un moment de leur vie. Pour les femmes, ce chiffre serait autour des 40%. Alors que certains s’emparent du look, d’autres en revanches, ont beaucoup plus de mal à l’accepter et se reposent sur la science pour trouver une échappatoire, une porte de sortie. Grande nouvelle, une solution pourrait avoir été trouvée ! En effet, les chercheurs de l’Université de Californie à Riverside ont annoncé avoir effectué une importante découverte. Selon eux, une seule molécule serait responsable de la division et de la mort des cellules dans les cheveux.

Cette découverte offre de nombreux espoirs. En effet, selon Qixuan Wang, chercheur à l’UCR, les chercheurs pourraient à l’avenir, mieux comprendre le fonctionnement de ces cellules afin de trouver un remède efficace. Cette cellule est une protéine, la TGF-Beta. Elles jouent un rôle important sur la façon dont les cellules se divisent pour en former de nouvelles ou tout simplement mourir. L’objectif ? Mieux comprendre cette relation étriquée entre la TGF-Beta et la chevelure afin de mieux agir et donc, empêcher que les cellules ne meurent (au point d’entraîner la chute du cheveu).

Bien évidemment, il y a encore beaucoup de travail avant qu’un remède ne soit trouvé à la calvitie. Beaucoup de recherches et de tests sont à réaliser, à mener avant d’arriver à un résultat concluant. Pour autant, on peut aisément imaginer que cette annonce pourrait changer pas mal de choses et pousser les scientifiques dans la bonne direction. L’objectif ? Que d’ici les prochaines années, une solution soit trouvée afin d’accompagner les femmes et les hommes qui souffrent le plus de la perte de leurs cheveux. Mais mieux encore, cette étude pourrait ouvrir la porte à de nouveaux remèdes pour d’autres maladies liées à la destruction des cellules par la TGF-Beta, maladies beaucoup plus graves et dangereuses.