Perte de cheveux : stoppez les boissons énergisantes !

Selon une récente étude, la perte de cheveux pourrait être accélérée par la consommation de boissons énergisantes et beaucoup trop sucrées. On vous dit tout dans la suite de cet article.

De quoi vous faire arrêter les boissons énergisantes ? En effet, une récente étude a permis de démontrer que la consommation de ce type de boisson pouvait entraîner… La perte de cheveux. Naturellement, ce n’est pas le seul facteur qui entre en compte, puisqu’il faut également compter l’âge, le stress, l’anxiété, la qualité du sommeil ainsi que le régime alimentaire (et d’autres encore). Mais les boissons sucrées et surtout les boisons énergisantes type RedBull, pourraient bien accélérer la chute des cheveux.

Cette étude a été entièrement réalisée par les experts de l’Université Tsinghua, en Chine (à Pékin). Ces derniers ont étudié 1.000 hommes. Résultats, ils ont découvert que ceux qui consomment d’importantes quantités de boissons énergisantes, de boissons gazeuses, de boissons pour sportifs et même de thé et de café sucrés courent un plus grand risque de perdre leurs cheveux. Pour en arriver à ce raisonnement, chacun des participants a été invité à consommer entre un et trois litres de ce type de boissons, à la semaine, pendant trois mois.

Après analyse et calcul, les scientifiques ont déterminé que les personnes qui en buvaient le plus, avaient 42% de chances supplémentaires, de perdre leurs cheveux. Interrogée sur le sujet, Sharon Wong, du Sun, a accepté de se livrer. L’experte en charge de cette étude explique que les cellules des cheveux ont besoin d’un environnement sain pour survivre et que cela passe tout naturellement par une bonne alimentation. « Les cellules du follicule pileux sont les deuxièmes cellules à se diviser le plus rapidement dans le corps et ont besoin de tous les nutriments d’une alimentation saine et équilibrée. Cela inclut des protéines maigres, de bons glucides et des graisses, des vitamines et des minéraux, mais il n’existe pas de super aliment pour les cheveux.”