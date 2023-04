Cheveux gris : un remède enfin trouvé ?

La science aurait enfin trouvé un remède contre les cheveux gris. Enfin presque. On vous explique tout ce qu’il faut savoir sur cette découverte, dans la suite de cet article !

La fin des cheveux gris ? En effet, une équipe de scientifiques a annoncé avoir découvert la cause du grisonnement des cheveux ! Une annonce qui a un intérêt beaucoup plus important que cette simple découverte, puisque la trouvaille de la cause peut impliquer… un remède potentiel. Naturellement, vous pouvez toujours opter pour la teinture, mais cela revient à couvrir la chose plutôt qu’à lutter efficacement contre elle. L’annonce des équipes de la Grossman School of Medicine de l’université de New York pourrait toutefois changer pas mal de choses. Cette découverte est assez “simple”, puisque ces derniers ont simplement découvert dans la peau des souris et des humains des cellules souches mélanocytaires particulières, ou McSC, qui déterminent la couleur des cheveux.

Ces cellules souches reçoivent le message de fabriquer les pigments protéiques responsables de la couleur des cheveux. De fait, la clé concernant la compréhension de la couleur des cheveux, c’est le processus de vieillissement des cellules. En effet, à un moment donné de notre vie, ces cellules McSC deviennent bloquées et fonctionnent beaucoup moins bien. Cela impacte donc le message qu’elles transmettent aux cheveux et donc, leur coloration. Résultat, une personne devient peu à peu une personne… Aux cheveux gris !

Le chercheur principal de l’étude, Qi Sun, s’est confiée sur cette découverte qui pourrait soulager pas mal de monde ! « Notre étude ajoute à notre compréhension de base du processus de coloration des cheveux. Cette étude nous permet de mieux comprendre comment les cellules souches mélanocytaires agissent pour colorer les cheveux. Les mécanismes nouvellement découverts soulèvent la possibilité que le même positionnement fixe des cellules souches mélanocytaires puisse exister chez l’homme. » Pour autant, l’âge n’est pas le seul moyen de faire grisonner les cheveux puisque le stress ou encore l’anxiété et diverses maladies peuvent entrer en compte.