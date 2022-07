The Chainsmokers : le groupe va jouer dans l’espace

C’est officiel, le groupe The Chainsmokers va jouer dans l’espace. Ce concert d’un tout nouveau genre est prévu pour 2024. Une annonce surprenante !

Une grande première dans l’histoire de la musique. En effet, le groupe The Chainsmokers a confirmé qu’il jouera bientôt… Au bord de l’espace. En effet, Drew Taggart et Alex Pall joueront dans une capsule pressurisée attachée à un ballon stratosphérique lors d’un concert littéralement hors du commun, prévu pour 2024. C’est la société privée d’exploration spatiale World View qui va organiser le premier concert de ce type. Une annonce qui a surpris tout le monde, mais qui semble aller de pair avec la vision prônée par le groupe. « Nous avons toujours rêvé d’aller dans l’espace et nous sommes ravis de collaborer avec World View pour vivre cette aventure et cette expérience. Nous savons que les vues de la Terre et de l’espace seront incroyables et inspirantes et nous espérons tirer parti de ce vol pour la créativité de nos futurs projets. »

Interrogés par l’Associated Press, Taggard et Pall ont confirmé qu’en 2023 tout sera mis en place pour que le projet puisse vraiment voir le jour en 2024. Le patron du groupe, lui, s’est laissé aller, expliquant que cela pourrait ouvrir de nouvelles perspectives pour le monde du spectacle. « Pouvoir toucher le public de The Chainsmokers grâce au travail d’Alex et Drew contribue également à notre mission. C’est quelque chose qui m’inspire personnellement et qui m’enthousiasme. » The Chainsmokers se sont fait connaître pour la première fois en 2014 avec leur single ‘#Selfie‘. Au total, cinq de leurs chansons ont atteint le Top 10 du Billboard Hot 100, notamment ‘Closer‘, ‘Paris‘, ‘Don’t Let Me Down‘ et la collaboration avec Coldplay ‘Something Just Like This‘.

Décidément, le monde de l’art s’intéresse de plus en plus à l’espace. Après Tom Cruise, qui est parti filmer plusieurs scènes de son prochain film directement dans la Station spatiale internationale c’est donc au duo de se lancer tenter. Une belle manière de célébrer leur quatrième album fraîchement sortit et devrait, une nouvelle fois, battre de nombreux records. « Il y a tellement de choses autour de cet album que nous sommes impatients d’y arriver. » ont d’ailleurs laissé échapper les deux compères, visiblement très motivés, très excités à l’idée de surprendre toujours un peu plus les fans qui leur font confiance.