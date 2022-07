Les 9 films sur le poker qui changeront votre façon de voir le jeu

Presque tous les film sur le poker ont un grand casting. Ils mettent en vedette des acteurs tels que : Matt Damon, Edward Norton, Ryan Reynolds, Ben Mendelsohn et Jessica Chastain.

Le poker : un jeu, certes, mais aussi une métaphore de la vie, des affaires et de l’arnaque à laquelle nous nous livrons tous inévitablement pour avancer. C’est aussi très amusant de voir des acteurs célèbres jouer sur le grand écran ! Bien sûr, c’est beaucoup plus amusant que de regarder le World Poker Tour, à moins que vous ne soyez un vrai nerd du poker.

Les films ont toujours été obsédés par le jeu de cartes. Les meilleures de cette liste examinent les implications sociales et psychologiques plus larges pour ceux qui sont profondément impliqués dans la toile enchevêtrée du monde du poker. Et quel meilleur moyen de le faire que de regarder Matt Damon et Warren Beatty s’affronter.

Les films de notre liste sont classés en fonction du box-office qu’ils ont réussi à amasser. C’est ainsi que vous découvrirez quel film de poker a rapporté le plus d’argent.

9. Kenny Rogers as the Gambler (1980)

Directeur : Dick Lowry

Avec des stars : Kenny Rogers, Christine Belford, Bruce Boxleitner

Classement IMDb : 6,3/10

Box-Office : – (TV film)

Le titre explique tout, mais si vous n’êtes familier qu’avec le tube de Kenny Rogers « The Gambler » (et si ce n’est pas le cas, corrigez cela immédiatement), allez voir ce téléfilm étonnamment solide qui profite du succès de la chanson. Le toujours bon vivant Rogers joue le rôle d’un joueur qui aide un jeune joueur de poker. Révolutionnaire ? Certainement pas, mais un film digne d’être regardé tard le soir.

Dans quel genre est sortie la chanson « The Gambler » de Kenny Rogers ?

La chanson « The Gambler » de Kenny Rogers appartient au genre Country.

8. The Grand (2007)

Directeur : Zak Penn

Avec des stars : Woody Harrelson, Cheryl Hines, David Cross

Classement IMDb : 5,9/10

Box-Office : 114, 6 mille dollars

Ce faux documentaire axé sur l’improvisation met en scène de véritables joueurs lors d’un tournoi de poker au Golden Nugget de Las Vegas, avec Ray Romano, Woody Harrelson, Chris Parnell, Werner Herzog, Jason Alexander, Dennis Farina, David Cross, Gabe Kaplan, Michael Karnow et Cheryl Hines.

En d’autres termes, il n’y a pas moyen de ne pas rire.

7. Mississipi Grind (2015)

Directeur : Aaron Sorkin

Avec des stars : Ryan Reynolds, Ben Mendelsohn, Sienna Miller

Classement IMDb : 6,4/10

Box-Office : 422, 7 mille dollars

Mississippi Grind, sorti chez A24, n’a pas atteint les radars de beaucoup de gens, mais il aurait dû. Après tout, on pourrait penser que Ryan Reynolds et Ben Mendelsohn en tant que joueurs dégénérés lors d’une excursion dans le Sud auraient plus de traction commerciale.

6. McCabe et Mme Miller (1971)

Directeur : Dick Lowry

Avec des stars : Kenny Rogers, Christine Belford, Bruce Boxleitner

Classement IMDb : 7,6/10

Box-Office : 8,2 millions de dollars

D’accord, il ne s’agit pas vraiment de poker, mais le chef-d’œuvre de Robert Altman commence par une partie de poker lancée par l’arnaqueur nouvellement arrivé de Warren Beatty : « Vous ne savez rien de moi, et je ne sais rien de vous. Alors qu’est-ce que vous diriez d’une partie à cinq cents, hein, pour commencer. » Ce n’est que le début de la saga sordide de McCabe, et la performance de Beatty est poétique.

La façon dont la scène de la partie de poker est mise en scène dans ce film et dont les personnages la suivent de près donne envie de vivre soi-même des émotions similaires. Il montre que le réalisateur a parfaitement recréé l'atmosphère de poker du début du 20e siècle.

5. Rounders (1998)

Directeur : John Dahl

Avec des stars : Matt Damon, Edward Norton, John Turturro

Classement IMDb : 7,3/10

Box-Office : 22,9 millions de dollars

Il est difficile de dire pourquoi (l’explosion du cinéma indépendant ? une nouvelle fixation sur l’escroquerie ?), mais les années 90 ont été un âge d’or pour les films de poker. Et Matt Damon et Edward Norton, en tant qu’amis explorant nerveusement et en sueur le monde souterrain du poker à grosses mises pour rembourser une dette, ne sont jamais moins que fascinants. Rounders est l’un des véritables joyaux sous-estimés de la décennie.

Quels autres films de poker sont sortis dans les années 90 ?

Dans les années 1990, il y a eu des films tels que :

Maverick ;

Casino ;

Arnaques, crimes et botanique ;

Le Bouffon de l’horreur ;

La Musique du hasard



4. Molly’s Game (2017)

Directeur : Aaron Sorkin

Avec des stars : Jessica Chastain, Idris Elba, Kevin Costner

Classement IMDb : 7,4/10

Box-Office : 59,3 millions de dollars

Avant de réaliser le film Netflix The Trial of the Chicago 7, nominé aux Oscars puis sabordé, Aaron Sorkin a pris la tête de cette histoire vraie et tortueuse de Molly Bloom, qui organisait des parties de poker à fort enjeu fréquentées par des personnes riches et célèbres avant de faire face à une enquête du FBI et à des accusations criminelles. Jessica Chastain, dans le rôle de Bloom, est ici en excellente forme.

3. Casino (1995)

Directeur : Martin Scorsese

Avec des stars : Robert De Niro, Sharon Stone, Joe Pesci

Classement IMDb : 8,2/10

Box-Office : 116,1 millions de dollars

L’une des nombreuses choses merveilleuses et sales de l’épopée de près de trois heures de Martin Scorsese à Las Vegas ( !) est le rôle de Sharon Stone, une arnaqueuse du jeu qui épouse le directeur du casino de Robert De Niro. Le poker est une petite mais importante facette de ce qui se passe à l’intérieur du casino. Joe Pesci en est une autre. Il n’est pas étonnant que Scorsese ait refusé de faire un montage de ce film.

Quels sont les événements du casino qui sont au centre du film ?

Les événements du film se déroulent dans l’un des meilleurs casinos de Las Vegas.

2. The Sting (1973)

Directeur : George Roy Hill

Avec des stars : Paul Newman, Robert Redford, Robert Shaw

Classement IMDb : 8,3/10

Box-Office : 159,6 millions de dollars

Le réalisateur de Butch Cassidy and the Sundance Kid, George Roy Hill, a pris les rênes de ce film lauréat du meilleur film (avec Robert Redford et Paul Newman) qui traite essentiellement de l’art de l’escroquerie, même si le poker joue un rôle important. C’est l’une des allégories ultimes de l’arnaque comme mode de vie.

1. Maverick (1994)

Directeur : Richard Donner

Avec des stars : Mel Gibson, Jodie Foster, James Garner

Classement IMDb : 7/10

Box-Office : 183 millions de dollars

Une mise à jour de l’ancienne série télévisée, Maverick met en scène Mel Gibson, Jodie Foster et James Garner dans le rôle d’un trio de comploteurs du Far West qui ont l’intention d’utiliser le poker pour améliorer leur situation dans la vie. C’est drôle, bizarre et très années 90.

Conclusion

Dans tous ces films, le jeu de poker, s'il n'est pas au premier plan, est une partie importante de l'histoire. En regardant ces films, il est facile de se laisser prendre par l'ambiance et d'aller tenter sa chance à ce jeu populaire.